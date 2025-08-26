By Mohit
PUBLISHED Aug 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
टेस्ट: सबसे ज्यादा रन वाले एक्टिव प्लेयर
क्रिकेट के टेस्ट फार्मैट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक्टिव प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जान लेते हैं
इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जो रूट अबतक 158 टेस्ट मैच में 13543 रन बना चुके हैं।
जो रूट
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ अबतक 119 टेस्ट मैच खेल चुके हैं जिनमें 10477 रन बना चुके हैं।
स्टीव स्मिथ
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने अबतक 105 टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें 9276 रन बनाए हैं।
केन विलियमसन
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स अबतक 115 टेस्ट मैच खेल चुके हैं जिनमें 7032 रन बना चुके हैं।
बेन स्टोक्स
Photo: ICC/FB
बांग्लादेश के मुश्फिकुर रहीम अबतक 98 टेस्ट मैच खेल चुके हैं जिनमें 6328 रन बना चुके हैं।
मुश्फिकुर रहीम
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा अबतक 84 टेस्ट मैच खेल चुके हैं जिनमें 6053 रन बनाए हैं।
उस्मान ख्वाजा
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड टीम के जॉनी बेयरस्टो अबतक 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं जिनमें 6042 रन बना चुके हैं।
जॉनी बेयरस्टो
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड के ऑलराउंडर टॉम लैथम अबतक 88 टेस्ट मैच खेल चुके हैं जिनमें 5834 रन बना चुके हैं।
टॉम लैथम
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई जिन्होंने लगाए हैं T20I में सबसे अधिक छक्के
Click Here