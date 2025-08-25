By Mohit
T20I में सबसे ज्यादा रन वाले एक्टिव बैटर

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक्टिव बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।

आइए जानते हैं

पहले स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। वे अबतक खेले 128 टी-20 मैच में 4223 रन बना चुके हैं।

बाबर आजम

Photo: ICC/FB

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। बटलर ने अबतक 137 टी-20 मैच में कुल 3700 रन बनाए हैं।

जोस बटलर

Photo: ICC/FB

तीसरे स्थान पर आयरलैंड के पॉल रॉबर्ट स्टर्लिंग हैं। स्टर्लिंग ने अबतक 151 टी-20 मैच में 3669 रन बनाए हैं।

पॉल स्टर्लिंग

Photo: ICC/FB

पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। वे अबतक 106 टी-20 मैच में 3414 रन अपने नाम करने में सफल रहे हैं।

मोहम्मद रिजवान

Photo: ICC/FB

लिस्ट में पांचवें स्थान पर मलेशियाई क्रिकेटर विरनदीप सिंह हैं। वे अबतक 102 टी-20 मैच में कुल 3013 रन बना चुके हैं।

विरनदीप सिंह

Photo: MCA/FB

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। मैक्सवेल ने अबतक 124 टी-20 मैच में 2833 रन बनाए हैं।

ग्लेन मैक्सवेल

Photo: ICC/FB

इस लिस्ट में सातवें स्थान पर यूएई के मुहम्मद वसीम हैं। वसीम अबतक 78 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 2759 रन बना चुके हैं।

मुहम्मद वसीम

Photo: ICC/FB

मलेशियाई क्रिकेटर सैयद अजीज 108 टी-20 मैच में 2680 रन बना चुके हैं। वे लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।

सैयद अजीज

Source: Insta

भारतीय टी-20 फार्मैट के कप्तान सूर्यकुमार यादव 83 टी-20 मैच में 2598 रन बना चुके हैं। वे लिस्ट में नौवें स्थान पर हैं।

सूर्यकुमार यादव

Source: Insta

