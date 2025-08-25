By Mohit
PUBLISHED Aug 25, 2025
T20I में सबसे ज्यादा रन वाले एक्टिव बैटर
टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक्टिव बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
पहले स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। वे अबतक खेले 128 टी-20 मैच में 4223 रन बना चुके हैं।
बाबर आजम
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। बटलर ने अबतक 137 टी-20 मैच में कुल 3700 रन बनाए हैं।
जोस बटलर
Photo: ICC/FB
तीसरे स्थान पर आयरलैंड के पॉल रॉबर्ट स्टर्लिंग हैं। स्टर्लिंग ने अबतक 151 टी-20 मैच में 3669 रन बनाए हैं।
पॉल स्टर्लिंग
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। वे अबतक 106 टी-20 मैच में 3414 रन अपने नाम करने में सफल रहे हैं।
मोहम्मद रिजवान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में पांचवें स्थान पर मलेशियाई क्रिकेटर विरनदीप सिंह हैं। वे अबतक 102 टी-20 मैच में कुल 3013 रन बना चुके हैं।
विरनदीप सिंह
Photo: MCA/FB
ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। मैक्सवेल ने अबतक 124 टी-20 मैच में 2833 रन बनाए हैं।
ग्लेन मैक्सवेल
Photo: ICC/FB
इस लिस्ट में सातवें स्थान पर यूएई के मुहम्मद वसीम हैं। वसीम अबतक 78 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 2759 रन बना चुके हैं।
मुहम्मद वसीम
Photo: ICC/FB
मलेशियाई क्रिकेटर सैयद अजीज 108 टी-20 मैच में 2680 रन बना चुके हैं। वे लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।
सैयद अजीज
Source: Insta
भारतीय टी-20 फार्मैट के कप्तान सूर्यकुमार यादव 83 टी-20 मैच में 2598 रन बना चुके हैं। वे लिस्ट में नौवें स्थान पर हैं।
सूर्यकुमार यादव
Source: Insta
