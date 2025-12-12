By Mohit
PUBLISHED Dec 12, 2025
Cricket
T20I: सबसे ज्यादा चौके वाले एक्टिव बैटर
T20
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले
एक्टिव
बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
एक्टिव बल्लेबाज
लिस्ट
में पहले स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं जो कि
अबतक
136 मैच में 466 चौके जड़ चुके हैं।
बाबर आजम
Photo: ICC/FB
आयरलैंड
के
पॉल
स्टर्लिंग
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं।
स्टर्लिंग
ने
अबतक
156 टी20 मैच में 442 चौके जड़े हैं।
पॉल
स्टर्लिंग
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड
के
जोस
बटलर
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
बटलर
अबतक
144 मैच खेल चुके हैं जिनमें 350 चौके जड़ चुके हैं।
जोस
बटलर
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के मोहम्मद
रिजवान
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
रिजवान
अबतक
106 टी-20 मैच में 285 चौके जड़ चुके हैं।
मोहम्मद
रिजवान
Photo: ICC/FB
साउथ
अफ्रीकी
बल्लेबाज
क्विंटन
डिकॉक
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
डिकॉक
अबतक
98 मैच में 275 चौके जड़ चुके हैं।
डिकॉक
Photo: ICC/FB
साउथ
अफ्रीकी
बल्लेबाज
रीजा
हेंड्रिक्स
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
रीजा
अबतक
88 मैच में 267 चौके जड़ चुके हैं।
रीजा
हेंड्रिक्स
Photo: ICC/FB
मलेशिया के क्रिकेटर
विरनदीप
सिंह
लिस्ट
में सातवें स्थान पर हैं। सिंह
अबतक
109 मैच में 265 चौके जड़ चुके हैं।
विरनदीप
सिंह
Source: Insta
यूएई
के मोहम्मद
वसीम
लिस्ट
में आठवें स्थान पर हैं।
वसीम
अबतक
109 मैच में 265 चौके जड़ चुके हैं।
मोहम्मद
वसीम
Photo: ICC/FB
