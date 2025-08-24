By Mohit
PUBLISHED August 24, 2025
Cricket
वनडे में सबसे ज्यादा रन वाले एक्टिव बैटर
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक्टिव बैटर कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।
एक्टिव बैटर
वेस्टइंडीज के साईं होप वनडे इंटरनेशनल में अबतक 5879 रन बना चुके हैं।
साईं होप
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के बाबर आजम ने अपने अबतक के वनडे करियर में 6291 रन बनाए हैं।
बाबर आजम
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जो रूट अबतक वनडे फार्मैट में 7126 रन बना चुके हैं।
जो रूट
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन अबतक वनडे इंटरनेशनल में 7235 रन अपने नाम कर चुके हैं।
केन विलियमसन
Source: Insta
टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा वनडे फार्मैट में अबतक 11168 रन बना चुके हैं।
रोहित शर्मा
Video: ICC/FB
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अबतक 14181 रन बना चुके हैं।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
विराट कोहली ओवरऑल तीसरे स्थान पर हैं। विराट से आगे कुमार संगकारा (14234 रन) और सचिन तेंदुलकर (18426 रन) हैं।
ओवरऑल तीसरे पर
Photo: ICC/FB
