वनडे में सबसे ज्यादा रन वाले एक्टिव बैटर

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक्टिव बैटर कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।

एक्टिव बैटर

वेस्टइंडीज के साईं होप वनडे इंटरनेशनल में अबतक 5879 रन बना चुके हैं।

साईं होप

Photo: ICC/FB

पाकिस्तान के बाबर आजम ने अपने अबतक के वनडे करियर में 6291 रन बनाए हैं।

बाबर आजम

Photo: ICC/FB

इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जो रूट अबतक वनडे फार्मैट में 7126 रन बना चुके हैं।

जो रूट

Photo: ICC/FB

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन अबतक वनडे इंटरनेशनल में 7235 रन अपने नाम कर चुके हैं।

केन विलियमसन

Source: Insta

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा वनडे फार्मैट में अबतक 11168 रन बना चुके हैं।

रोहित शर्मा

Video: ICC/FB

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अबतक 14181 रन बना चुके हैं।

विराट कोहली

Photo: ICC/FB

विराट कोहली ओवरऑल तीसरे स्थान पर हैं। विराट से आगे कुमार संगकारा (14234 रन) और सचिन तेंदुलकर (18426 रन) हैं।

ओवरऑल तीसरे पर

Photo: ICC/FB

