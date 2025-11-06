By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 06, 2025
माथे पर तिल होना शुभ या अशुभ
सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक शरीर के हर एक तिल का एक खास मतलब होता है। ऐसे ही माथे पर तिल का होना बहुत कुछ संकेत देता है।
हर तिल का मतलब
माना जाता है कि यह तिल सिर्फ सौभाग्यशाली लोगों के माथे पर ही होता है। माथे के अलग-अलग हिस्से पर तिल का मतलब भी अलग होता है।
माथे पर तिलक
जिन लोगों के माथे के दाहिनीं और दिल होता है ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। इन्हें जीवन में बहुत जल्द शीघ्रता मिल जाती है।
माथे के दाहिनीं ओर तिल
इन लोगों को कामयाबी हासिल करना बहुत कठिन काम नहीं लगता है। यह लोग सभी पारिवारिक सुख प्राप्त करते हैं।
सुख की प्राप्ति
जिन लोगों के माथे के बाएं ओर तिल होता है उन लोगों का स्वभाव बहुत शांत होता है। ऐसे लोगों को जीवन में सफलता हासिल करने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है।
माथे पर बाएं ओर तिल
खूबियां
इन लोगों का मानना होता है कि जिंदगी को मुस्कुराकर बिताना चाहिए। ऐसे लोगों के पास बहुत अधिक भूमि होती है। इन्हें जीवन में कई बार प्रेम होता है।
माथे के ऊपरी ओर तिल
माथे के ऊपरी तिल होने से व्यक्ति को दैवीय शक्तियां प्राप्त होती हैं। ऐसे लोगों के बहुत से मित्र होते हैं। इन्हें बहुत अधिक परिवारिक सुख नहीं मिल पाता है।
निचली ओर तिल
जिनके माथे के निचली ओर तिल होता है, वह लोग बहुत भावुक होते हैं। इन्हें जीवन में सफलता हासिल होती है। माता-पिता से बहुत अधिक प्रेम मिलता है।
फायदे
माथे के बीचों बीच तिल होना बहुत भाग्यशाली माना जाता है। इन्हें पारिवारिक सुख, दांपत्य सुख, भूमि सुख मिलता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
