By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 24, 2025

राहुल द्रविड़ के अनुसार दुनिया के 2 सबसे खतरनाक गेंदबाज

राहुल द्रविड़ को क्रिकेट की दीवार कहा जाता है।

राहुल द्रविड़

वे टेस्ट और वनडे फॉर्मेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं।

टेस्ट और वनडे के बेहतरीन क्रिकेटर

उन्होंने भारत के लिए टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में 10 हजार से अधिक रन बनाए।

10 हजार से अधिक रन

राहुल द्रविड़ ने अपने करियर के दौरान बड़े-बड़े गेंदबाजों का सामना किया।

बड़े-बड़े गेंदबाजों का किया सामना

उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की कुछ समय तक कोचिंग भी की।

भारतीय टीम के कोच भी रहे

राहुल द्रविड़ दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज किसे मानते हैं, उन्होंने इसके बारे में बात की है।

सबसे खतरनाक गेंदबाज किसे मानते हैं?

आइए आपको उन 2 गेंदबाजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें राहुल द्रविड़ दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं।

इन दो गेंदबाजों का लिया नाम 

राहुल द्रविड़ ग्लेन मैक्ग्रा को सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मानते हैं। उन्होंने कहा- "एक तेज गेंदबाज के तौर पर ग्लेन मैक्ग्रा ही थे। मुझे लगता था कि मैक्ग्रा..। मैंने मैक्ग्रा को उनके चरम पर खेला था। वह एक बेहतरीन गेंदबाज थे। उन्होंने मुझे ज्यादा चुनौती दी।"

ग्लेन मैक्ग्रा

राहुल द्रविड़ मैक्ग्रा के अलावा मुथैया मुरलीधरन को सबसे मुश्किल और खतरनाक गेंदबाज मानते थे। उन्होंने कहा- "एक स्पिनर के तौर पर मुरलीधरन मेरे खिलाफ खेलने वाले सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज थे। शानदार कौशल। उनमें गेंद को दोनों तरफ घुमाने की क्षमता थी।"

मुथैया मुरलीधरन

