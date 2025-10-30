By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ICC Rankings: ये हैं दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ टी-20 बल्लेबाज

आईसीसी की ताजा जारी टी-20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं।

अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा के मौजूदा समय में 926 पॉइंट्स हैं और वे लगातार टॉप पर बने हुए हैं।

926 पॉइंट्स

लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिल सॉल्ट का नाम है।

फिल सॉल्ट

मौजूदा समय में फिल सॉल्ट के 849 पॉइंट्स हैं और वे अभिषेक शर्मा से बहुत पीछे हैं।

849 पॉइंट्स

मौजूदा समय में दुनिया के तीसरे सबसे बेहतरीन टी-20 बल्लेबाज भारत के तिलक वर्मा हैं।

तिलक वर्मा

तिलक वर्मा की मौजूदा रेटिंग 819 है और वे अपने निचले बल्लेबाज से बहुत आगे हैं।

819 पॉइंट्स

लिस्ट में चौथे स्थान पर श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज पथुम निसांका हैं।

पथुम निसांका 

निसांका के मौजूदा समय में 779 पॉइंट्स हैं।

779 पॉइंट्स

770 पॉइंट्स के साथ इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर इस सूची में 5वें और आखिरी बल्लेबाज हैं। बटलर मौजूदा समय में दुनिया के 5वें सर्वश्रेष्ठ टी-20 बल्लेबाज हैं।

जोस बटलर पांचवे स्थान पर

