By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 30, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
ICC Rankings: ये हैं दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ टी-20 बल्लेबाज
आईसीसी की ताजा जारी टी-20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं।
अभिषेक शर्मा
Pic Credit: Social Media
अभिषेक शर्मा के मौजूदा समय में 926 पॉइंट्स हैं और वे लगातार टॉप पर बने हुए हैं।
926 पॉइंट्स
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिल सॉल्ट का नाम है।
फिल सॉल्ट
Pic Credit: Social Media
मौजूदा समय में फिल सॉल्ट के 849 पॉइंट्स हैं और वे अभिषेक शर्मा से बहुत पीछे हैं।
849 पॉइंट्स
Pic Credit: Social Media
मौजूदा समय में दुनिया के तीसरे सबसे बेहतरीन टी-20 बल्लेबाज भारत के तिलक वर्मा हैं।
तिलक वर्मा
Pic Credit: Social Media
तिलक वर्मा की मौजूदा रेटिंग 819 है और वे अपने निचले बल्लेबाज से बहुत आगे हैं।
819 पॉइंट्स
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में चौथे स्थान पर श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज पथुम निसांका हैं।
पथुम निसांका
Pic Credit: Social Media
निसांका के मौजूदा समय में 779 पॉइंट्स हैं।
779 पॉइंट्स
Pic Credit: Social Media
770 पॉइंट्स के साथ इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर इस सूची में 5वें और आखिरी बल्लेबाज हैं। बटलर मौजूदा समय में दुनिया के 5वें सर्वश्रेष्ठ टी-20 बल्लेबाज हैं।
जोस बटलर पांचवे स्थान पर
Pic Credit: Social Media
टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले 6 भारतीय बैटर, रोहित टॉप पर
Click Here