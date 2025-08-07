By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
ये हैं दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ टी-20 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय शामिल
आईसीसी की ताजा जारी रैंकिंग में दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ टी-20 बल्लेबाज कौन- कौन हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
टॉप-10 टी-20 बल्लेबाज
Pic Credit: Social Media
मौजूदा समय में दुनिया के नंबर वन टी-20 बल्लेबाज भारत के अभिषेक शर्मा हैं। 829 रेटिंग पॉइंट्स के साथ वे टॉप पर बने हुए हैं।
अभिषेक शर्मा नंबर वन
Pic Credit: Social Media
ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड 814 रेटिंग पॉइंट्स के साथ लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। अभिषेक शर्मा से पहले वह टी-20 इंटरनेशनल में लंबे समय तक नंबर वन बल्लेबाज रहे।
ट्रेविस हेड दूसरे स्थान पर
Video Credit: Social Media
भारत के तिलक वर्मा 804 रेटिंग पॉइंट्स के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
तिलक वर्मा
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में चौथे स्थान पर इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिल सॉल्ट हैं। उनके 791 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
फिल सॉल्ट
Pic Credit: Social Media
772 रेटिंग पॉइंट्स के साथ जोश बटलर इस सूची में पांचवे स्थान पर हैं।
जोश बटलर
Pic Credit: Social Media
मौजूदा समय में दुनिया के सबसे बेहतरीन टी-20 बल्लेबाजों में सूर्यकुमार यादव 6वें स्थान पर हैं। उनके 739 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
सूर्यकुमार यादव
Pic Credit: Social Media
दुनिया के 7वें सबसे बेहतरीन टी-20 बल्लेबाज श्रीलंका के पथुम निसांका हैं। मौजूदा समय में उनके 736 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
पथुम निसांका
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में 8वें नंबर पर 725 रेटिंग पॉइंट्स के साथ न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ड हैं।
टिम सीफर्ड
Pic Credit: Social Media
दुनिया के नौवें सबसे बेहतरीन टी-20 बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के जोश इंग्लिंश हैं। उनके 717 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
जोश इंग्लिश
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में 10वें और आखिरी स्थान पर भारत के यशस्वी जायसवाल हैं। उनके 673 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
यशस्वी जायसवाल
Pic Credit: Social Media
ODI में सचिन तेंदुलकर से कितने हजार रन पीछे हैं विराट कोहली
Click Here