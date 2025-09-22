By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 22, 2025

अभिषेक शर्मा पर गर्लफ्रेंड ने लुटाया प्यार, बैटिंग देख कहा- बहुत गर्व है..

अभिषेक शर्मा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लैला फजल पाकिस्तान के खिलाफ उनकी शानदार बैटिंग से काफी खुश लग रही हैं।

अभिषेक शर्मा की गर्लफ्रेंड खुश

उन्होंने मैच समाप्त होने के बाद इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की, जिसमें अभिषेक शर्मा का स्कोरकार्ड है। उन्होंने तीसरा टी-20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाया है।

शेयर की स्टोरी

इंडियन क्रिकेट टीम द्वारा किए गए पोस्ट को स्टोरी पर शेयर करते हुए लैला फैजल ने अभिषेक शर्मा को टैग किया और नजर ना लगने वाली इमोजी भी लगाई।

किसी की नजर ना लगे

लैला फैजल का प्यार यहीं पर नहीं थमा। वे अभिषेक की पारी से बेहद खुश थीं। उन्होंने एक और स्टोरी शेयर की।

दूसरी स्टोरी भी शेयर की

दूसरी इंस्टा स्टोरी में उन्होंने टीम इंडिया की उस पोस्ट को शेयर किया जिसमें अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच के ग्राफिक्स के साथ दिखाया गया है।

प्लेयर ऑफ द मैच

इस फोटो को शेयर करते हुए लैला फैजल ने अभिषेक शर्मा को टैग करते हुए लिखा- बहुत गर्व है। उन्होंने इंग्लिश में लिखा- so proud.

अभिषेक पर किया गर्व

लैला फैजल और अभिषेक शर्मा एक-दूसरे को लंबे अरसे से सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। दोनों की क्लोजनेस को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। 

एक-दूसरे को करते हैं फॉलो

हालांकि, एक दूसरे के बीच प्यार है या दोस्ती कहना मुश्किल है। दोनों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। 

आधिकारिक बयान नहीं

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लैला फैसल दिल्ली की रहने वाली हैं। वे एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। लैला बेहद खूबसूरत हैं।

दिल्ली की हैं लैला फैजल

