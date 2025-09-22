By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 22, 2025
अभिषेक शर्मा पर गर्लफ्रेंड ने लुटाया प्यार, बैटिंग देख कहा- बहुत गर्व है..
अभिषेक शर्मा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लैला फजल पाकिस्तान के खिलाफ उनकी शानदार बैटिंग से काफी खुश लग रही हैं।
अभिषेक शर्मा की गर्लफ्रेंड खुश
Pic Credit: Social Media
उन्होंने मैच समाप्त होने के बाद इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की, जिसमें अभिषेक शर्मा का स्कोरकार्ड है। उन्होंने तीसरा टी-20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाया है।
शेयर की स्टोरी
Pic Credit: Social Media
इंडियन क्रिकेट टीम द्वारा किए गए पोस्ट को स्टोरी पर शेयर करते हुए लैला फैजल ने अभिषेक शर्मा को टैग किया और नजर ना लगने वाली इमोजी भी लगाई।
किसी की नजर ना लगे
Pic Credit: Social Media
लैला फैजल का प्यार यहीं पर नहीं थमा। वे अभिषेक की पारी से बेहद खुश थीं। उन्होंने एक और स्टोरी शेयर की।
दूसरी स्टोरी भी शेयर की
Pic Credit: Social Media
दूसरी इंस्टा स्टोरी में उन्होंने टीम इंडिया की उस पोस्ट को शेयर किया जिसमें अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच के ग्राफिक्स के साथ दिखाया गया है।
प्लेयर ऑफ द मैच
Pic Credit: Social Media
इस फोटो को शेयर करते हुए लैला फैजल ने अभिषेक शर्मा को टैग करते हुए लिखा- बहुत गर्व है। उन्होंने इंग्लिश में लिखा- so proud.
अभिषेक पर किया गर्व
Pic Credit: Social Media
लैला फैजल और अभिषेक शर्मा एक-दूसरे को लंबे अरसे से सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। दोनों की क्लोजनेस को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं।
एक-दूसरे को करते हैं फॉलो
Pic Credit: Social Media
हालांकि, एक दूसरे के बीच प्यार है या दोस्ती कहना मुश्किल है। दोनों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
आधिकारिक बयान नहीं
Pic Credit: Social Media
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लैला फैसल दिल्ली की रहने वाली हैं। वे एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। लैला बेहद खूबसूरत हैं।
दिल्ली की हैं लैला फैजल
Pic Credit: Social Media
पाक के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने की छक्कों की बारिश, रोहित, हार्दिक और गंभीर को छोड़ा पीछे
