मैं इंडिया नहीं खेल पाया, लेकिन बेटे ने....भावुक कर देगा अभिषेक शर्मा के पिता का ये बयान
एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं। उन्होंने अब तक 5 पारियां खेली हैं, जिसमें उन्होंने 2 अर्धशतकों की मदद से 248 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 206.66 की रही है। उन्होंने अभी तक की 5 पारियों में 23 चौके और 17 छक्के लगाए हैं।
एशिया कप में अभिषेक शर्मा
एशिया कप में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद पिता और कोच राजकुमार शर्मा ने अभिषेक के बारे में बात की है। उनका बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। यह आपको भावुक कर देगा।
अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा ने अपने बेटे के शानदार प्रदर्शन के बारे में क्या कुछ कहा आइए आपको बताते हैं।
अभिषेक शर्मा के पिता कहते हैं कि "मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूं। मैं अपनी मां से कहा करता था कि मेरे सभी साथी इंडिया खेल गए, लेकिन मैं नहीं खेल पाया। पता नहीं क्यों नहीं खेल पाया, शायद भगवान की मर्जी है।"
वे कहते हैं कि मेरी मां इसके जवाब में कहती थीं कि- "बेटा कोई बात नहीं, तू नहीं खेला, लेकिन तेरा बेटा जरूर इंडिया खेलेगा।"
अभिषेक शर्मा के पिता कहते हैं कि "मैं खुद क्रिकेट खेला करता था तो घर पर मेरा सामान, क्रिकेट किट इधर-उधर पड़ी रहती थी। अभिषेक की उम्र करीब 3-4 साल रही होगी, तब वह मेरा सामान, बैट उठाने की कोशिश करता था।"
"भारी होने की वजह से बैट उठता नहीं था फिर मैंने उसे प्लास्टिक का बैट लाकर दिया। उस बैट के साथ वह खूब शॉट मारा करता था। उसकी आवाज भी ठीक से नहीं निकलती थी, लेकिन बोलता था पापा बॉल फेंको।"
अभिषेक के पिता आगे बताते हैं कि "अपनी बहनों से बोलता था कि बॉल फेंको, रात में मेरी वाइफ को बोलता था कि बॉलिंग कराओ, ऐसे ही बल्लेबाजी करते-करते उसका जुनून यहां तक पहुंच गया।"
अभिषेक के पिता कहते हैं कि "हमारे बेटे ने कई साल पहले बल्ला उठाया था, संघर्ष किया, खूब मेहनत की। आज वो ना सिर्फ इंडिया के लिए खेल रहा है बल्कि मैच भी जिता रहा है। ये देखकर दिल खुश हो जाता है।"
