कोमल की शादी में पहुंचे ये खास मेहमान

क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल ने लुधियाना के हौजरी कारोबारी लोविश ओबरॉय संग शादी कर ली है।

कारोबारी संग

क्रिकेट में व्यस्त होने के चलते अभिषेक शर्मा तो शादी में शामिल नहीं हो सके। लेकिन उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए बहन को शुभकामनाएं दीं।

नहीं हो सके शामिल

कोमल की शादी में कौन-कौन से खास मेहमान पहुंचे आज हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं।

खास मेहमान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विस्फोटक बल्लेबाज की बहन की शादी में शिरकत की।

भगवंत मान

पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी कोमल की शादी में शामिल हुए।

नवजोत

भगवंत और नवजोत के अलावा पंजाब की कुछ अन्य हस्तियों ने शादी में शामिल होकर चार चांद लगाए थे।

अन्य हस्तियां भी

बात करें प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की तो इसमें पूर्व भारतीय ऑलराउंड युवराज सिंह ने शिरकत की थी।

प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन

आपको बता दें कि कोमल ने लव मैरिज की है। लोविश और कोमल की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। 

लव मैरिज की है

कोमल को फैन्स अभिषेक शर्मा का 'लकी चार्म' कहकर पुकारते हैं क्योंकि वे जब-जब स्टेडियम में मौजूद रहती हैं तो वे लंबी-लंबी पारी खेलते हैं।

लकी चार्म

