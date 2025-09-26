By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 26, 2025
Sports
अभिषेक शर्मा ने बताया किस नंबर पर बैटिंग करना है सबसे मुश्किल
अभिषेक शर्मा एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।
अभिषेक शर्मा
उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के कारण भारतीय टीम एशिया कप 2025 में एक भी मुकाबला नहीं हारी है।
एशिया कप में भारत
अभिषेक की सिक्स हिटिंग एबिलिटी कमाल की है।
सिक्स हिटिंग एबिलिटी
उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा इंटरव्यू
इस इंटरव्यू में उनसे पूछा जा रहा है कि टी-20 क्रिकेट में किस नंबर पर बल्लेबाजी करना कठिन होता है।
किस नंबर पर बैटिंग करना मुश्किल
इसके जवाब में अभिषेक शर्मा कहते हैं कि मुझे लगता है कि टी-20 क्रिकेट में 6 नंबर पर बल्लेबाजी करना सबसे मुश्किल काम है।
6 नंबर पर मुश्किल होती है बैटिंग
अभिषेक शर्मा ने कहा कि 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले बैटर को हर समय एक जैसी परिस्थितियां नहीं मिलती हैं।
नहीं होती एक जैसी परिस्थितियां
अभिषेक शर्मा कहते हैं कि उस नंबर पर बैटिंग करने वाले बैटर को हर मैच में अलग-अलग परिस्थितियां मिलली हैं, जिसे अडॉप्ट करते हुए उसे रन बनाना होता है।
हर मैच में अलग-अलग सिचुएशन
अभिषेक शर्मा ने कहा कि गेम को फिनिश करना एक बड़ा टास्क है। उन्होंने कहा भारत के लिए जो काम युवराज सिंह या महेंद्र सिंह धोनी करते थे वे बहुत मुश्किल काम है।
गेम को फिनिश करना मुश्किल काम
