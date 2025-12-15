By Mohit
PUBLISHED Dec 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
अभिषेक शर्मा की बहन है बेहद स्टाइलिश
टीम इंडिया के
स्टार
बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक
बल्लेबाजी
से सभी का
ध्यान
खींचते
हैं
।
विस्फोटक बल्लेबाज
Source: Insta
अभिषेक
के
परिवार
के
सदस्य
भी
अक्सर
स्टेडियम
पहुंचकर
उन्हें
जमकर
चीयर
करते
हुए
नजर
आते
रहते
हैं
।
जमकर चीयर
Source: Insta
अभिषेक
की
बहन
कोमल
शर्मा
रविवार
को
साउथ
अफ्रीका
के
खिलाफ
5
मैच
की
टी-20
सीरीज
का
तीसरा
मैच
देखने
पहुंची
थीं
।
मैच देखने पहुंचीं
Source: Insta
कोमल
ने
इस
दौरान
भाई
को
जमकर
चीयर
किया
।
कोमल
शादीशुदा
हैं
,
वे
पति
संग
स्टेडियम
पहुंची
थीं
।
पति संग
Source: Insta
फैशन
ट्रेंड
को
अच्छे
से
फॉलो
करने
वाली
कोमल
फैशन
और
ग्लैमर
के
मामले
में
हर
किसी
को
टक्कर
देती
नजर
आती
हैं
।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
आपको
बता
दें
कि
कोमल
पेशे
से
डॉक्टर
हैं
।
यानी
वे
'
ब्यूटी
विद
ब्रेन
'
का
परफेक्ट
उदाहरण
मानी
जा
सकती
हैं
।
'
ब्यूटी
विद
ब्रेन
'
Source: Insta
अभिषेक
बहन
संग
स्पेशल
बॉन्ड
शेयर
करते
हैं
।
वे
कोमल
संग
एक
दोस्त
की
तरह
रहते
हैं
।
स्पेशल
बॉन्ड
Source: Insta
कोमल
के
इंस्टाग्राम
पर
नजर
डालने
पर
पता
चलता
है
कि
उन्हें
घूमने-फिरने
का
काफी
शौक
है
।
काफी शौक
Source: Insta
कोमल
पर
हर
तरह
का
आउटफिट
बेमिसाल
लगता
है
।
वे
एथनिक
ड्रेसेस
पहनना
भी
काफी
पसंद
करती
हैं
।
हर लुक बेमिसाल
Source: Insta
अभिषेक
को
क्रिकेट
से
जब
भी
फुर्सत
मिलती
है
तो
वे
अपना
ज्यादा
से
ज्यादा
समय
फैमिली
के
साथ
बिताने
की
कोशिश
करते
हैं
।
करते हैं कोशिश
Source: Insta
