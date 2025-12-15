By Mohit
अभिषेक शर्मा की बहन है बेहद स्टाइलिश

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचते हैं

विस्फोटक बल्लेबाज

अभिषेक के परिवार के सदस्य भी अक्सर स्टेडियम पहुंचकर उन्हें जमकर चीयर करते हुए नजर आते रहते हैं

जमकर चीयर

अभिषेक की बहन कोमल शर्मा रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैच की टी-20 सीरीज का तीसरा मैच देखने पहुंची थीं

मैच देखने पहुंचीं

कोमल ने इस दौरान भाई को जमकर चीयर कियाकोमल शादीशुदा हैं, वे पति संग स्टेडियम पहुंची थीं

पति संग

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली कोमल फैशन और ग्लैमर के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं

देती हैं टक्कर

आपको बता दें कि कोमल पेशे से डॉक्टर हैंयानी वे 'ब्यूटी विद ब्रेन' का परफेक्ट उदाहरण मानी जा सकती हैं

'ब्यूटी विद ब्रेन'

अभिषेक बहन संग स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैंवे कोमल संग एक दोस्त की तरह रहते हैं

स्पेशल बॉन्ड 

कोमल के इंस्टाग्राम पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने-फिरने का काफी शौक है

काफी शौक

कोमल पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता हैवे एथनिक ड्रेसेस पहनना भी काफी पसंद करती हैं

हर लुक बेमिसाल

अभिषेक को क्रिकेट से जब भी फुर्सत मिलती है तो वे अपना ज्यादा से ज्यादा समय फैमिली के साथ बिताने की कोशिश करते हैं

करते हैं कोशिश

