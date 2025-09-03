एबी डिविलियर्स ने चुने दुनिया के 5 सबसे बेहतरीन क्रिकेटर, जानिए विराट को रखा या नहीं?
दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं।
वे भारत के साथ भी स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली उनके अच्छे दोस्त माने जाते हैं।
एबी डिविलियर्स लंबे समय तक आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ भी जुड़े रहे।
हाल ही में बियर्ड बिफोर क्रिकेट के पॉडकास्ट में एबी से जब सवाल हुआ दुनिया के पांच सबसे बेहतरीन क्रिकेटर कौन हैं तो उन्होंने किन पांच खिलाड़ियों को चुना, आइए आपको बताते हैं।
एबी डिविलियर्स ने साउथ अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस को दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर बताया। डिविलियर्स के अनुसार, कैलिस का योगदान सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे हर मायने में एक सम्पूर्ण खिलाड़ी थे।
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज एंड्रयू फ्लिंटॉफ को उन्होंने दूसरे स्थान पर रखा। एबी ने फ्लिंटॉफ के बारे में कहा कि अपने करियर में उन्होंने उनसे बेहतर तेज गेंदबाज का सामना नहीं किया।
लिस्ट में तीसरे स्थान पर एबी डिविलियर्स ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ को रखा। उन्होंने कहा कि आसिफ का गेंदबाजी एक्शन और स्विंग करने की क्षमता उन्हें बेहद मुश्किल प्रतिद्वंद्वी बनाती थी।
दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों की सूची में चौथे स्थान पर एबी डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न को रखा।
उन्होंने पांचवे स्थान पर दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को रखा। एबी के मुताबिक, जब वह बल्लेबाजी करने आते थे तो मानो पूरा माहौल थम जाता था। उन्हें बल्लेबाजी करते देखना एक अलग ही अनुभव था।
