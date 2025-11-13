By Dheeraj Pal
अमीर के यहां होती ये 10 शुभ चीजें, घर लाते ही चमक जाता है भाग्य!
हिंदू धर्म में कुछ चीजें बेहद पवित्र और शुभ होती हैं, जिन्हें घर में लाने से किस्मत बदल सकती है। चलिए ऐसे ही 10 चीजों के बारे में जानते हैं।
10 चीजें
सनातन पंरपरा में ॐ का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है। इसका प्रतीक घर में लगाने से बरकत होती है। लोग इसे मुख्य द्वार पर लगाते हैं।
ॐ
मान्यतानुसार, जिस घर में शंख की पूजा होती है, वहां सुख-सौभाग्य बना रहता है। शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है।
शंख
सनातन परंपरा में बगैर स्वास्तिक बनाए किसी मंगल कार्य की शुरुआत नहीं होती है क्योंकि इसे शुभता और सौभाग्य का सूचक माना जाता है। इसे घर लाना शुभ होता है।
स्वास्तिक
घर में मंगल कलश होना चाहिए। इसे शुभता, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता हैष साथ ही हाथी की मूर्ति भी रखना बेहद शुभ होता है।
मंगल कलश व हाथी
कमल
कमल के पुष्प को भी मंगल प्रतीक के रूप में माना जाता है। मान्यतानुसार, इसकी उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के नाभि से हुई है।
त्रिशूल
मान्यता है कि जिस स्थान पर किसी धातु से बना त्रिशूल या फिर उसका प्रतीक चिन्ह होता है, वहां पर भगवान शिव हमेशा कृपायमान रहते हैं।
धर्म ध्वजा व चक्र
धर्म ध्वजा के शुभ प्रभाव से उस घर मे रहने वालों की यश एवं कीर्ति बढ़ती है। साथ ही चक्र अत्यंत ही शुभ प्रतीक माना जाता है।
दीपक
अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाने वाले दीपक को भी मंगल प्रतीक में गिना जाता है। ऐसे में इन चीजों घर लाने से भाग्य चमक सकता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
