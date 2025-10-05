By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 05, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
रवींद्र जडेजा के ODI करियर पर एक नजर डालिए
भारतीय टीम 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया
इस टीम में शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। रवींद्र जडेजा को टीम से बाहर रखा गया है।
रवींद्र जडेजा हैं टीम से बाहर
Pic Credit: Social Media
चयनकर्ताओं ने कहा कि रवींद्र जडेजा को आराम दिया गया है। हालांकि, टीम में चयनित ना होने के बाद से अब यह कयास लगाया जाने लगा है कि रवींद्र जडेजा वनडे से रिटायरमेंट ले सकते हैं।
रिटायरमेंट के कयास
Pic Credit: Social Media
रिटायरमेंट की खबरों के बीच आइए आज हम आपको बताते हैं कि रवींद्र जडेजा का अब तक का वनडे करियर कैसा रहा है।
कैसा है वनडे करियर
Video Credit: Social Media
रवींद्र जडेजा ने अपना वनडे डेब्यू साल 2009 में श्रीलंका के खिलाफ किया था। वनडे क्रिकेट में उन्हें 15 साल से अधिक हो चुके हैं।
2009 में किया था डेब्यू
Pic Credit: Social Media
जडेजा ने अपने वनडे करियर में कुल 204 ओडीआई मैच खेले हैं। इनमें से 137 पारियों में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, जबकि 196 पारियों में गेंदबाजी की है।
खेले हैं कुल 204 वनडे मैच
Pic Credit: Social Media
जडेजा ने 204 मैचों की 137 पारियों में 32.63 की औसत और 85.45 की स्ट्राइक रेट से कुल 2806 रन बनाए हैं।
बनाए हैं कुल इतने रन
Pic Credit: Social Media
वनडे में जडेजा ने 13 अर्धशतक लगाए हैं। उनके नाम इस फॉर्मेट में कोई भी शतक नहीं है।
लगाए 13 अर्धशतक
Pic Credit: Social Media
गेंदबाजी की बात की जाए तो जडेजा ने 204 मैचों की 196 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 35.41 की औसत और 4.85 की इकोनॉमी से कुल 231 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में दो बार फाइफर लिया है।
लिए हैं 231 विकेट
Pic Credit: Social Media
रोजाना कितने घंटे बातें करते थे रिंकू सिंह और प्रिया सरोज?
Click Here