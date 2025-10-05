By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 05, 2025

रवींद्र जडेजा के ODI करियर पर एक नजर डालिए

भारतीय टीम 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

इस टीम में शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। रवींद्र जडेजा को टीम से बाहर रखा गया है।

रवींद्र जडेजा हैं टीम से बाहर

चयनकर्ताओं ने कहा कि रवींद्र जडेजा को आराम दिया गया है। हालांकि, टीम में चयनित ना होने के बाद से अब यह कयास लगाया जाने लगा है कि रवींद्र जडेजा वनडे से रिटायरमेंट ले सकते हैं।

रिटायरमेंट के कयास

रिटायरमेंट की खबरों के बीच आइए आज हम आपको बताते हैं कि रवींद्र जडेजा का अब तक का वनडे करियर कैसा रहा है।

कैसा है वनडे करियर

रवींद्र जडेजा ने अपना वनडे डेब्यू साल 2009 में श्रीलंका के खिलाफ किया था। वनडे क्रिकेट में उन्हें 15 साल से अधिक हो चुके हैं।

2009 में किया था डेब्यू

जडेजा ने अपने वनडे करियर में कुल 204 ओडीआई मैच खेले हैं। इनमें से 137 पारियों में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, जबकि 196 पारियों में गेंदबाजी की है।

खेले हैं कुल 204 वनडे मैच

जडेजा ने 204 मैचों की 137 पारियों में 32.63 की औसत और 85.45 की स्ट्राइक रेट से कुल 2806 रन बनाए हैं। 

बनाए हैं कुल इतने रन

वनडे में जडेजा ने 13 अर्धशतक लगाए हैं। उनके नाम इस फॉर्मेट में कोई भी शतक नहीं है।

लगाए 13 अर्धशतक

गेंदबाजी की बात की जाए तो जडेजा ने 204 मैचों की 196 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 35.41 की औसत और 4.85 की इकोनॉमी से कुल 231 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में दो बार फाइफर लिया है।

लिए हैं 231 विकेट

