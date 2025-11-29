By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 29, 2025
एक ऐसा शहर जहां एक बिल्डिंग में रहते हैं सारे लोग, जानें वजह
दुनिया कई चमत्कारिक चीजों से भरी है। हर देश अपनी खूबी के लिए जाना जाता है।
खूबी
अलग-अलग देश के अलग-अलग शहरों में लोगों के रहने के लिए कई कॉलोनी और बिल्डिंग होती हैं। जहां हजारों लोग रहते हैं।
निवासी
लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें पूरा शहर बसता है।
बिल्डिंग में बसता है शहर
जी हां, हम बात कर रहे हैं यूएस के अलास्का के व्हिटियर शहर की।
शहर का नाम
यहां एक बेगिच टॉवर नाम की बिल्डिंग है, जहां पूरा शहर एक छत के नीचे रहता है।
छत के नीचे
फिर चाहें, वह परिवार हो, टीचर हो, या दोस्त हों, किसी के पास जाने के लिए आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा।
समय नहीं होता है बर्बाद
शहर के कोने में खड़ी इस इमारत में छोटे कर्मचारियों से लेकर मालिक तक सभी एक साथ रहते हैं।
सब रहते हैं साथ
एंकरेज से लगभग 60 मील साउथ ईस्ट में स्थित बेगिच टॉवर में, पुलिस स्टेशन, किराना स्टोर, लॉन्ड्रोमैट, चर्च और अस्पतालों सहित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे स्थित हैं।
सुविधाएं
बिल्डिंग की पहली फ्लोर में शहर को ठीक से चलाने के लिए सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं। एक तरफ डाकघर है तो दूसरी तरफ पुलिस थाना।
पुलिस थाना भी
यहां कोई भी शख्स अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां का ज्यादातर हिस्सा रेलमार्ग के स्वामित्व में आता है।
स्वामित्व
