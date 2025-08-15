By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug  14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

शनि देव के 9 वाहनों का क्या महत्व है?

हिंदू धर्म में शनि देव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना जाता है। उनके 9 वाहन उनके प्रभाव और जीवन पर पड़ने वाले असर को दर्शाते हैं। आइए, इन वाहनों के महत्व को समझें।

कर्मों के न्यायाधीश

शनि के वाहन उनके गोचर की गति और प्रभाव को दर्शाते हैं। प्रत्येक वाहन व्यक्ति के जीवन में शुभ-अशुभ फल, चुनौतियां और अवसर लाता है।

शनि के वाहनों का महत्व

जब शनि का वाहन गधा होता है, यह जीवन में कठिनाइयों और धीमी प्रगति का संकेत देता है। यह मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेता है।

गधा: मेहनत का प्रतीक

बैल शनि का वाहन होने पर स्थिरता और कठिन परिश्रम का प्रतीक है। यह दीर्घकालिक सफलता और अनुशासन का संदेश देता है।

बैल: मेहनत का फल

कुत्ता वाहन होने पर शनि निष्ठा और सावधानी का महत्व सिखाते हैं। यह समय पर सतर्क रहने और विश्वासघात से बचने का संकेत है।

कुत्ता: सतर्कता का संदेश

गिद्ध शनि का वाहन होने पर गहरे परिवर्तन और आत्ममंथन का प्रतीक है। यह जीवन की कठिन सच्चाइयों को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है।

गिद्ध: जीवन का गहरा सबक

हाथी वाहन होने पर शनि शक्ति, धैर्य और दीर्घकालिक योजनाओं को बल देता है। यह बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने का समय है।

हाथी: शक्ति का प्रतीक

घोड़ा शनि का वाहन होने पर तेज गति से प्रगति और परिवर्तन का संकेत देता है। यह अनुकूल समय और अवसरों का प्रतीक है।

घोड़ा: तेजी से बदलाव

कौआ शनि का वाहन होने पर रहस्य, बुद्धिमत्ता और गहरी अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। यह आत्मनिरीक्षण और सही निर्णय लेने का समय है।

कौआ: बुद्धि का प्रतीक

शनि देव की कृपा के लिए शनिवार को तेल दान करें, शनि मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें और नीले या काले वस्त्र पहनें। निष्ठा और कर्म से शनि का आशीर्वाद प्राप्त करें।

शनि की कृपा पाने के उपाय

गलती से जन्माष्टमी व्रत खंडित हो जाए, तो क्या करें?

 Click Here