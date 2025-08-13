By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
हर ड्रेस पर जचेंगे शरवरी के ये हेयरस्टाइल
एक्ट्रेस शरवरी वाघ एक्टिंग के साथ स्टाइलिश लुक्स के लिए भी फेमस हैं। चलिए उनके कुछ ट्रेंडी हेयरस्टाइल आपको दिखाते हैं।
शरवरी के हेयरस्टाइल
Instagram: sharvariwagh
शरवरी वाघ ने स्लीक स्टाइल बन बनाया हुआ है। इस तरह का बन आप एथनिक लुक पर भी बना सकती हैं।
स्लीक बन
Instagram: sharvariwagh
शरवरी ने ब्लैक साड़ी पर हाफ टाई हेयर लुक लिया है। इस तरह का हेयरस्टाइल आप किसी भी ड्रेस पर बनाएं।
हाफ टाई हेयर
Instagram: sharvariwagh
लहंगा लुक पर शरवरी ने मेसी पोनीटेल बनाई है। इस तरह का हेयर लुक किसी भी एथनिक ड्रेस पर सूट करेगा।
पोनीटेल
Instagram: sharvariwagh
गजरा बन
साड़ी पर शरवरी ने गजरा बन बनाया हुआ है। जूड़ा बनाकर आप ऊपर से गजरा लगा सकती हैं।
Instagram: sharvariwagh
स्लीक पोनीटेल
किसी भी एथनिक ड्रेस पर आप स्लीक पोनीटेल भी बना सकती हैं। शरवरी का ये लुक सुंदर लग रहा है।
Instagram: sharvariwagh
हाई बन
Instagram: sharvariwagh
साड़ी, सूट पर हाई बन लुक भी ले सकती हैं। इस तरह का मेसी हाई बन अच्छा लगेगा।
ओपन हेयरस्टाइल
Instagram: sharvariwagh
अगर ड्रेस पर आपको कोई स्टाइल समझ नहीं आ रही हैं, तो आप ओपन हेयर लुक ट्राई करें। ये हेयरस्टाइल भी अच्छी लगेगी।
लो बन लुक
Instagram: sharvariwagh
शरवरी ने वेस्टर्न लुक पर लो बन हेयरस्टाइल बनाई है। आप एथनिक या सूट पर इसे बना सकती हैं।
मेसी चोटी
शरवरी वाघ ने मेसी चोटी बनाई हुई है। इस तरह का हेयर लुक इन दिनों ट्रेंड में है और अच्छा भी लगेगा।
Instagram: sharvariwagh
हरतालिका तीज पर पहनें नेहा जैसी साड़ियां
Click Here