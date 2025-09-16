By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 16, 2025
लहंगा-चोली पर बनाएं ये 9 ट्रेंडी हेयरस्टाइल
नवरात्रि के डांडिया नाइट में लहंगा-चोली या चनिया चोली पहनने का चलन है। आप इस पर ट्रेंडी हेयरस्टाइल बनाकर सुंदर दिख सकती हैं।
नवरात्रि पर डांडिया
जूड़ा आप आसानी से बना सकती हैं। जूड़े को सजाने के लिए इस तरह की एसेसरीज का इस्तेमाल करें।
जूड़ा विद एसेसरीज
बालों को आधा खुला छोड़कर पोनीटेल बनाएं। फिर इसमें छोटे फूलों को सजा लें। ये सुंदर लुक देगा।
फ्लॉवर पोनी
बालों में एक पोनीटेल बनाएं। इसमें बीच में रबड़ लगाकर ब्रेक करें। फिर बालों को सजा लें।
ब्रेक पोनीटेल
बालों को आधा खुला रखना है, तो आगे से दो लटों को लेकर घुमाकर पीछे टक करें। फिर एसेसरीज लगाएं।
राउंड हाफ ओपन
फ्रेंच लुक
बालों में पोनीटेल बनाते हुए आधा खुला छोड़ें और फ्रेंच ब्रेड पोनी में बना लें। बस आपकी हेयरस्टाइल तैयार हो जाएगी।
सिंपल पोनीटेल
बालों में सिंपल स्टाइल में पोनीटेल बनाएं। पोनी को कर्ल कर लें। ऊपर की ओर एसेसरीज लगा लें।
हेयर क्लच
आजकल जूड़ा बनाकर हेयर क्लच लगाने का ट्रेंड भी खूब चल रहा है। इस तरह का हेयर लुक भी अच्छा लगेगा।
फूलों वाली चोटी
बालों में सिंपल गूंथ कर चोटी बना लें और फिर उसमें बीच-बीच में फूल सजाएं। लहंगे पर ये अच्छी लगेगी।
फुल गजरा बन
आप लहंगा चोली पर फुल गजरा बन भी बना सकती हैं। ये भी सुंदर लुक देगा।
