By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
Travel
देश के 9 सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन
भारत में कई खूबसूरत चीजें और जगहें हैं लेकिन क्या आपने देश के सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन देखें हैं। चलिए आपको दिखाते हैं।
रेलवे स्टेशन
साउथ गोवा के पास गांव है दूधसागर। वहां का रेलवे स्टेशन से निकलने वाली ट्रेन से दूध सा बहता हुआ झरना दिखता है।
दूधसागर रेलवे स्टेशन
चेन्नई का सेंट्रल रेलवे भी कम खूबसूरत नहीं हैं। ये रेलवे स्टेशन दक्षिण द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये 143 साल पुराना है।
चेन्नई सेंट्रल रेलवे
केरल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन। भारत का ये सबसे ज्यादा व्यस्त स्टेशन माना जाता है।
तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन
चारबाग स्टेशन
लखनऊ का चारबाग स्टेशन भी काफी सुंदर बना हुआ है। यहां पर छोटी-बड़ी दो लाइन है। ये स्टेशन काफी बिजी रहता है।
कुन्नूर रेलवे स्टेशन
कुन्नूर रेलवे स्टेशन पूरे शहर को जोड़ता है। इस स्टेशन काफी सुंदर है। यहां से नीलगिरी पर्वत सीधा दिखता है।
घुम रेलवे स्टेशन
घुम रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। यहां से एक टॉय ट्रेन भी चलती है, जो पौरणिक कहानियां सुनाती है।
कानपुर सेंट्रल
कानपुर शहर का सेंट्रल स्टेशन भी बड़ा और व्यस्त स्टेशन माना जाता है। ये स्टेशन थोड़ा चारबाग से मिलता-जुलता है।
कटक स्टेशन
कटक का रेलवे स्टेशन महल की तरह बना हुआ है। ये स्टेशन बाराबती किले की तरह बनाया गया है।
बनारस रेलवे स्टेशन
बनारस का रेलवे स्टेशन भी काफी सुंदर बना हुआ है। वहां पर शिव जी की मूर्तियों के साथ बहती गंगा जी दिखती है।
