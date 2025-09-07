By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
टी 20 इंटरनेशनल में मेडन ओवर खेलने वाले 9 भारतीय बल्लेबाज, एक ने तो 5 ओवर खाली निकाल दिए
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल हैं।
केएल राहुल
Pic Credit: Social Media
केएल राहुल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 5 मेडन ओवर खेले हैं। कोई भी बल्लेबाज नहीं चाहेगा कि यह रिकॉर्ड उसके नाम हो।
5 मेडन ओवर खेले
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में दूसरे नंबर पर शिखर धवन हैं।
शिखर धवन
Pic Credit: Social Media
धवन ने अपने पूरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में दो मेडन ओवर खेले।
दो मेडन ओवर
Pic Credit: Social Media
इस लिस्ट में भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी हैं। उन्होंने साल 2018 में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर मेडन खेला था।
रोहित शर्मा
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में वर्तमान भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और युवा बल्लेबाज शुभमन गिल का नाम भी है। इन दोनों ने साल 2023 में मेडन ओवर खेला था।
सूर्या और गिल
Pic Credit: Social Media
विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और ध्रुव जुरैल ने भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मेडन ओवर खेला है।
ईशान किशन और ध्रुव जुरैल
Pic Credit: Social Media
इस सूची में यशस्वी जायसवाल का नाम भी शामिल है।
यशस्वी जायसवाल
Pic Credit: Social Media
मेडन ओवर खेलने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शिवम दुबे का नाम भी शामिल है।
शिवम दुबे
Pic Credit: Social Media
T-20I में सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट पर आउट होने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में रोहित शर्मा भी
Click Here