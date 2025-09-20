By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 20, 2025
दुनिया के 9 ऐसे देश, जहां फ्री में मिलती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा
दुनिया में कई देश पर्यावरण संरक्षण और सुविधा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री बना रहे हैं। आइए जानें 9 ऐसे देशों के बारे में जहां बस, ट्रेन और ट्राम फ्री हैं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट
2020 से लक्जमबर्ग दुनिया का पहला देश है जहां पूरे देश में बस, ट्रेन और ट्राम फ्री हैं। इससे पर्यटकों समेत सभी को फायदा हुआ और ट्रैफिक भी काफी कम हो गया।
लक्जमबर्ग
पर्यावरण संरक्षण और ट्रैफिक कम करने के उद्देश्य से 2022 से माल्टा में अधिकांश रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। लेकिन यह सुविधा केवल माल्टा के निवासियों के लिए है।
माल्टा
एस्टोनिया की राजधानी तलिन में 2013 से रजिस्टर्ड निवासियों को फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल रही है। इससे शहर की आय बढ़ी और प्रदूषण कम हुआ।
एस्टोनिया (तलिन)
फ्रांस के डंकर्क शहर में 2018 से सभी को फ्री बस सर्विस मिल रही है। पर्यावरण के लिए आदर्श इस सुविधा से बेल्जियम बॉर्डर तक पहुंचने के लिए हर 10 मिनट में बसें उपलब्ध हैं।
फ्रांस
शहर की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए फ्रांस के ऑबेन में दुनिया का पहला फ्री ट्राम सिस्टम सेवा में है। इस फ्री सर्विस का उपयोग पर्यटक भी कर सकते हैं।
फ्रांस (ऑबेन)
बेल्जियम के हैसल्ट शहर में 1997 से फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। इससे यात्रियों में 13 गुना वृद्धि हुई और प्रदूषण में काफी कमी आई।
बेल्जियम (हैसल्ट)
करीब 14 लाख की आबादी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूक्रेन के खार्किव शहर में 2022 से शुरू हुआ है।
यूक्रेन (खार्किव)
रोमानिया में प्री-यूनिवर्सिटी छात्रों को फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है।
रोमानिया
नीदरलैंड्स में डच छात्रों को देशव्यापी फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है। ये 9 देश दिखाते हैं कि फ्री ट्रांसपोर्ट पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समानता को कैसे मजबूत करता है।
नीदरलैंड्स
