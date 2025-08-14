By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
सफेद तिल खाने के 9 कमाल के फायदे
सफेद तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फाइबर, प्रोटीन जैसे तत्व होते हैं। इसे खाने से कई कमाल के फायदे आपको मिलेंगे।
सफेद तिल
डिलीवरी के बाद महिलाओं को सफेद तिल खाने की सलाह दी जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है।
हड्डियों के लिए
सफेद तिल पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। इसमें कई ऐसे तत्व होते हैं, जो पेट संबंधी बीमारियों और इंफेक्शन को रोकता है।
पेट के लिए
अगर आप रोजाना 1 चम्मच सफेद तिल खाएं, तो आपका शरीर फुर्तिला रहेगा। शरीर में एनर्जी बनी रहेगी।
एनर्जी
स्ट्रेस फ्री
1 चम्मच सफेद तिल खाने से आप स्ट्रेस से भी बच सकते हैं। इसमें मैग्निशियम और ट्रिप्टोफैन होता है, जो नींद को बेहतर करता है।
वेट लॉस
सफेद तिल में फाइबर खूब पाया जाता है, जो वेट लॉस करने में हेल्प करता है। इसे खाने से वजन नहीं बढ़ेगा।
डायबिटीज
अगर आपको डायबिटीज है, तो सफेद तिल जरूर खाएं। इसे खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है।
हेल्दी हार्ट
सफेद तिल में मौजूद ओमेगा फैटी एसिड-3 दिल को दुरुस्त रखने में मदद करता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है।
इम्यूनिटी बूस्टर
सफेद तिल में कई विटामिन्स और खनिज होते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। इससे आपको जल्दी सर्दी-खांसी नहीं होगी।
स्किन के लिए
अगर चेहरे पर झुर्रियां दिख रही हैं या फिर पिंपल्स से परेशान हैं। तो आपको सफेद तिल जरूर खाना चाहिए।
