छुहारा खाने के 9 जबरदस्त फायदे
छुहारा, जिसे सूखा हुआ खजूर भी कहते हैं। ये काफी पौष्टिक और तत्वों से भरपूर माना जाता है। लोग इसे दूध में भिगोकर खाते हैं।
छुहारा
छुहारा फाइबर, आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन जैसे कई खनिजों से भरपूर होता है।
पोषक तत्व
छुहारा महिला हो या पुरुष दोनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। चलिए बताते हैं छुहारा खाने के फायदों के बारे में।
फायदेमंद
छुहारा में नेचुरल शुगर होती है। इसमें ग्लूकोज, सुक्रोज होते हैं, जो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। ये शरीर में मीठे की कमी नहीं होने देते।
एनर्जी से भरपूर
छुहारा कैल्शियम और मैग्निशियम से भरपूर होता है। इसमें हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने की ताकत होती है।
हड्डियों के लिए
सेक्स पावर
पुरुषों को खासतौर पर छुहारा खाने की सलाह दी जाती है। इससे सेक्स पावर, स्टेमिना, स्पर्म काउंट बढ़ता है।
खून की कमी
छुहारा आयरन से भरपूर होता है और इससे शरीर में खून की कमी नहीं होती। इसे रोजाना खाएं, तो हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा।
दिल रहे स्वस्थ
छुहारा खाने से आपका दिल भी मस्त रहेगा। छुहारा ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेहतर होती है।
वजन बढ़ाये
अगर आप दुबले-पतले हैं, तो छुहारा खाने से वजन भी बढ़ा सकते हैं। पतले लोगों के लिए ये अच्छा ऑप्शन है।
कैसे खाएं
छुहारा को रातभर दूध में भिगोकर रख दें। सुबह इसे चबाकर खा लें और दूध पी लें। वरना आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं।
नेहल चुडासमा पेशे से मॉडल, एक्ट्रेस, फिटनेस कोच हैं। बिग बॉस 19 में एंट्री के बाद नेहल फिर से चर्चा में हैं।
नेहल चुडासमा
Instagram: nehalChudasama
नेहल का जन्म 22 अगस्त 1996 को मुंबई में हुआ। उनके घर में पिता और छोटा भाई है। नेहल की मां का निधन हो चुका है।
जन्म
Instagram: nehalChudasama
नेहल ने स्कूलिंग मुंबई से ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली।
पढ़ाई
Instagram: nehalChudasama
नेहल चुडासमा ने साल 2018 में मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। साथ ही मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
मिस दीवा यूनिवर्स
Instagram: nehalChudasama
नेहल को भारत की सबसे फिटनेस फोकस्ड ब्यूटी क्वीन्स के तौर पर भी जाना जाता है।
फेम
Instagram: nehalChudasama
बॉडी शेमिंग
नेहल ने बिग बॉस के घर में बताया कि उन्होंने बॉडी शेमिंग खूब झेली। इस वजह से 3 महीने में 20 किलो वजन कम किया।
Instagram: nehalChudasama
भाई का सपोर्ट
नेहल को जब कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का ऑफर मिला, तो पिता ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन भाई ने 400 रुपये देकर उनका साथ दिया।
Instagram: nehalChudasama
एक्टिंग में करियर
Instagram: nehalChudasama
नेहल ने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने कई वेब सीरीज में काम किया और उन्हें पहचान मिली।
ग्लैमरस लुक्स
Instagram: nehalChudasama
नेहल अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर हैं। वह अक्सर ग्लैमरस अंदाज में तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं।
बतौर कंटेस्टेंट
अब नेहल बिग बॉस के घर में पारी खेलती दिख रही हैं। हाल ही में शो में नेहल और अभिषेक बजाज की खूब लड़ाई हुई।
Instagram: nehalChudasama
