By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 18, 2025

 Health

खाली पेट भिंडी का पानी पीने के 9 फायदे!

भिंडी, एक पोषक तत्व समृद्ध सब्जी, जिसका पानी अनेक लाभ प्रदान करता है।

भिंडी का पानी

Photo: Adobe Stock Photo: Adobe Stock

भिंडी का पानी फाइबर से भरपूर होता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है।

1

यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है, मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक।

2

भिंडी का पानी वजन घटाने में सहायक, कम कैलोरी और उच्च फाइबर से भूख कम करता है।

3

भिंडी का पानी पेट के अल्सर और आंतों की सूजन को कम करने में मदद करता है।

4

Photo: Adobe Stock

भिंडी का पानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, सर्दी-खांसी से बचाव में मददगार।

5

Photo: Adobe Stock

यह हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है।

6

भिंडी के पानी में फोलेट होता है जो गर्भावस्था में महिलाओं के लिए अच्छा होता है।

7

यह जोड़ों के दर्द और गठिया के लक्षणों में राहत देने में सहायक हो सकता है।

8

यह आंखों की सेहत के लिए भी फायदेमंद है, विटामिन A की प्रचुरता से दृष्टि सुधार में होता है।

9

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

नोट

