By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
खाली पेट भिंडी का पानी पीने के 9 फायदे!
भिंडी, एक पोषक तत्व समृद्ध सब्जी, जिसका पानी अनेक लाभ प्रदान करता है।
भिंडी का पानी
भिंडी का पानी फाइबर से भरपूर होता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है।
1
यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है, मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक।
2
भिंडी का पानी वजन घटाने में सहायक, कम कैलोरी और उच्च फाइबर से भूख कम करता है।
3
भिंडी का पानी पेट के अल्सर और आंतों की सूजन को कम करने में मदद करता है।
4
भिंडी का पानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, सर्दी-खांसी से बचाव में मददगार।
5
यह हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है।
6
भिंडी के पानी में फोलेट होता है जो गर्भावस्था में महिलाओं के लिए अच्छा होता है।
7
यह जोड़ों के दर्द और गठिया के लक्षणों में राहत देने में सहायक हो सकता है।
8
यह आंखों की सेहत के लिए भी फायदेमंद है, विटामिन A की प्रचुरता से दृष्टि सुधार में होता है।
9
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
