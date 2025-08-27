By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 27, 2025
Health
मोशन सिकनेस को दूर भगाएं, अपनाएं ये 8 तरीके
यात्रा के दौरान जी मिचलाना एक आम समस्या है जिसे मोशन सिकनेस कहते हैं। इससे राहत पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं।
मोशन सिकनेस
Photo: Adobe Stock
अदरक का सेवन करें, यह पाचन में सहायक होता है और जी मिचलाना कम करता है।
1
पुदीने की पत्तियों का रस पीने से भी जी मिचलाने में आराम मिलता है या फिर पत्तियां चबा भी सकते हैं।
2
नींबू की सुगंध और रस जी मिचलाने की समस्या को दूर कर सकते हैं। यात्रा के दौरान नींबू साथ में जरूर रखें।
3
लौंग चबाने से मुंह का स्वाद बदलता है और जी मिचलाना कम होता है। इसके साथ इलायची भी रख सकते हैं।
4
हल्के और सुपाच्य भोजन का सेवन करें, तला-भुना खाना ना खाएं।
5
खुद को हाइड्रेट रखें, यात्रा से पहले और दौरान पानी और तरल पदार्थों का सेवन अधिक करें।
6
यात्रा के दौरान खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करें, इससे दिमाग संतुलित रहता है।
7
गहरी सांस लेने और ध्यान लगाने से भी जी मिचलाने की समस्या कम होती है।
8
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
