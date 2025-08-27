By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 27, 2025

मोशन सिकनेस को दूर भगाएं, अपनाएं ये 8 तरीके

यात्रा के दौरान जी मिचलाना एक आम समस्या है जिसे मोशन सिकनेस कहते हैं। इससे राहत पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं।

मोशन सिकनेस

Photo: Adobe Stock

अदरक का सेवन करें, यह पाचन में सहायक होता है और जी मिचलाना कम करता है।

1

पुदीने की पत्तियों का रस पीने से भी जी मिचलाने में आराम मिलता है या फिर पत्तियां चबा भी सकते हैं।

2

नींबू की सुगंध और रस जी मिचलाने की समस्या को दूर कर सकते हैं। यात्रा के दौरान नींबू साथ में जरूर रखें।

3

लौंग चबाने से मुंह का स्वाद बदलता है और जी मिचलाना कम होता है। इसके साथ इलायची भी रख सकते हैं।

4

हल्के और सुपाच्य भोजन का सेवन करें, तला-भुना खाना ना खाएं।

5

खुद को हाइड्रेट रखें, यात्रा से पहले और दौरान पानी और तरल पदार्थों का सेवन अधिक करें।

6

यात्रा के दौरान खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करें, इससे दिमाग संतुलित रहता है।

7

गहरी सांस लेने और ध्यान लगाने से भी जी मिचलाने की समस्या कम होती है।

8

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

नोट

