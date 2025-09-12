By Shubhangi Gupta
गुलाब के पौधे की देखभाल के 8 टिप्स

धूप की सही मात्रा - गुलाब के पौधों को रोजाना कम से कम 6 घंटे धूप की जरूरत होती है।

1

सही सिंचाई - सुबह के समय पौधे की जड़ों को पानी दें, पत्तियों को गीला ना करें।

2

मिट्टी और उर्वरक - अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और समय-समय पर उर्वरक का इस्तेमाल करें।

3

छंटाई का महत्व - मुरझाए फूलों और सूखी टहनियों को नियमित रूप से छांटें।

4

कीट और रोग प्रबंधन - कीटनाशकों का उपयोग कर कीट और रोगों से पौधे की रक्षा करें। पौधों के लिए नीम का तेल काफी अच्छा रहता है। 

5

जड़ों को स्वस्थ रखने के लिए मल्चिंग करें, यह मिट्टी की नमी और तापमान को भी नियंत्रित करता है।

6

गुलाब के पौधों को उचित दूरी पर लगाएं ताकि वे अच्छी तरह से बढ़ सकें और जरूरत पड़ने पर बड़े गमले में स्थानांतरित करें।

7

गुलाब के पौधों को वायु प्रवाह के लिए पर्याप्त जगह दें ताकि फंगल रोग ना हों।

8

