By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 10, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

15 अगस्त पर पहनें इन रंगों की साड़ियां

15 अगस्त को पूरा देश आजादी का पर्व मनायेगा। इस खास दिन पर हर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर में झंडारोहण होता है।

स्वतंत्रता दिवस

ज्यादातर महिलाएं इस दिन साड़ी पहनकरा जाना पसंद करती हैं। अगर आप भी साड़ी पहन रही हैं, तो इन रंगों को चुनें।

साड़ी के रंग

कढ़ाई डिजाइन वाली ग्रीन कलर की साड़ी अच्छी लगेगी। हल्के रंग की ये साड़ी तिरंगे के हरे रंग की तरह है।

ग्रीन कढ़ाई

स्टाइलिश लुक के लिए प्लेन ग्रीन भी चुन सकती हैं। हॉल्टर नेक ब्लाउज के साथ ये साड़ी अच्छी लग रही है।

प्लेन ग्रीन

ऑरेंज हैवी स्टाइल

ऑरेंज बॉर्डर और क्रीम कलर की साड़ी भी आप 15 अगस्त पर पहनकर जा सकती हैं। ये सुंदर लगेगी।

प्लेन ऑरेंज

अगर प्लेन लुक चाहिए, तो ऑरेंज कलर चुनें। ये साड़ी आप ब्लैक, स्काई ब्लू कलर के ब्लाउज पर पहनें।

हैवी ब्लू साड़ी डिजाइन

डार्क नीले रंग वाली हैवी जरी वर्क में इस तरह की साड़ी भी पहन सकती हैं। ये भी उस दिन अच्छी लगेगी।

ऑफ व्हाइट साड़ी

ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी भी आप 15 अगस्त के दिन पहन सकती हैं। ये कलर शांति का प्रतीक भी है।

ग्लैम नेट लुक

नेट वाली व्हाइट साड़ी में आप ग्लैमरस दिखेंगी। अगर कोई और ऑप्शन नहीं हो, तो इस तरह की साड़ी चुनें।

नीली साड़ी

नीली लाइनिंग वाली साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगेगा। 

चित्रांगदा सिंह का लहंगा ग्लैमर!

 Click Here