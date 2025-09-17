By Deepali Srivastava
करवा चौथ के लिए खरीदें रेड डिजाइनर साड़ियां

10 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार मनाया जायेगा। इस खास दिन पर पत्नियां अपने पति के लिए निर्जला व्रत करती हैं।

करवा चौथ

करवा चौथ के दिन महिलाएं लाल साड़ी या सूट पहनती हैं। लाल रंग शुभ माना जाता है। अगर आप रेड साड़ी लेने का प्लान कर रही हैं, तो कुछ डिजाइंस देख लें।

लाल साड़ी

Instagram: madhuridixit

शिल्पा शेट्टी ने लेस बॉर्डर वाली साड़ी पहनी हुई है। लाल रंग की इस साड़ी पर एक्ट्रेस ने हॉल्टर नेक ब्लाउज कैरी किया है।

लेस बॉर्डर साड़ी

Instagram: shilpashetty

सामंथा ने बनारसी साड़ी ड्रेप की है। इस साड़ी के साथ उन्होंने कमरबंद, माथापट्टी भी स्टाइल किया है। ऐसा लुक क्रिएट कर सकती हैं।

बनारसी साड़ी

Instagram: samantha

डॉटेड स्टाइल वाली साड़ी भी आप पहन सकती हैं। लॉन्ग स्लीव्स ब्लाउज के साथ ओपन पल्ले में ये साड़ी अच्छी लग रही है।

डॉटेड साड़ी

Instagram: rupaliganguly

जरी वर्क साड़ी

काजोल ने जरी वर्क बॉर्डर वाली साड़ी स्टाइल की है। काजोल की तरह आप भी स्लीवलेस ब्लाउज पर ये साड़ी स्टाइल करें।

Instagram: kajol

प्रिंटेड साड़ी

लाल रंग में गोल्डन प्रिंट वाली ये साड़ी भी अच्छी लग रही है। इस तरह की साड़ी भी करवा चौथ पर पहन सकती हैं।

बंधानी प्रिंट साड़ी

Instagram: deepikapadukone

लाल रंग में हैवी लुक साड़ी चाहिए, तो बंधानी प्रिंट वाली बॉर्डर साड़ी लें। ये खूबसूरत लुक देगी।

बॉर्डर रेड बनारसी

Instagram: aslisona

सिल्वर प्रिंट वाली बॉर्डर बनारसी साड़ी भी सुंदर लगेगी। हैवी लुक के लिए इस तरह की साड़ी जचेगी।

मिरर वर्क साड़ी

स्टाइलिश लुक के लिए आप मिरर वर्क वाली साड़ी स्टाइल कर सकती हैं। अनन्या ने फुल स्लीव्स के साथ इस साड़ी को पहना है।

Instagram: ananyapanday

