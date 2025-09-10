By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 10, 2025
काल सर्प दोष दूर करने के 8 सरल उपाय
मान्यता है कि किसी की कुंडली में राहु और केतु ग्रह के बीच में कोई अन्य ग्रह आ जाता है, तो कालसर्प दोष की स्थिति बन जाती है। चलिए इसे दूर करने के उपाय जानते हैं।
कालसर्प दोष
कालसर्प दोष दूर करने के लिए सवा महीने तक हर दिन सुबह उठने के तुरंत बाद आपको पक्षियों को जौ के दाने खिलाने चाहिए।
पक्षियों को जौ खिलाएं
अपने घर के मुख्य द्वार पर अष्टधातु या चांदी का स्वास्तिक लगाएं। साथ ही आप दोनों में से किसी भी धातु से बना नाग भी लगा सकते हैं।
स्वास्तिक लगाएं
नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी पर सिंदूर, चमेली का तेल व बताशा चढ़ाएं। इससे भी काल सर्पदोष खत्म होता है।
हनुमान चालीसा का पाठ
सोमवार के दिन शिव मंदिर में चांदी का नाग दान करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल मंदिर में जाकर चांदी के नाग की पूजा ही कर लें।
चांदी का नाग दान करें
हर सोमवार दही से भगवान शंकर का अभिषेक करें। अभिषेक का अर्थ है कि आप पानी में थोड़ा सा दही का अंश मिला लें और बाकी दही का दान करें। इससे भी काल सर्पदोष खत्म होता है।
दही से अभिषेक करें
ओम नमः: शिवाय' की 21 माला जाप करें। इसके बाद शिवलिंग का गाय के दूध से अभिषेक करें। तांबे का बना सर्प शिवलिंग पर समर्पित करें।
मंत्र का जाप
सोमवार के दिन मसूर की दाल गरीबों में दान करें। सूखे नारियल के फल को बहते जल में प्रवाहित करें।
सूखे नारियल का दान
महामृत्युंजय कवच का नित्य पाठ करें और सावन के महीने में एक बार शिव जी का रुद्राभिषेक जरूर करें। इससे भी काल सर्प दोष दूर होता है।
महामृत्युंजय मंत्र
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
