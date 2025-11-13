By Deepali Srivastava
इन 8 देशों में आसानी से मिल जाता है शाकाहारी खाना
विदेश घूमने की इच्छा कई बार लोग इसलिए मार देते हैं कि वहां शाकाहारी खाना नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, जो सबसे ज्यादा वेजिटेरियन फ्रेंडली है।
वेजिटेरियन फ्रेंडली देश
थाईलैंड में वेजिटेरियन खाना आसानी से मिल जाता है। यहां पर कई लोग फल-सब्जियों का सलाद खाते हैं। साथ ही यहां पर कई भारतीय होटल हैं।
थाईलैंड
इटैलियन डिशेस पास्ता, पिज्जा आप खूब खाते होंगे। इटली में भी वेज पास्ता, पिज्जा, सलाद आसानी से मिल जाता है, जो वेज लोगों के लिए परफेक्ट होता है।
इटली
सिंगापुर घूमने का प्लान है, तो आराम से जाए। सिंगापुर में भारतीय और वेज खाना दोनों ही आसानी से मिल जाते हैं। यहां पर एशियन खाना भी फेमस है।
सिंगापुर
इजरायल में लोग वीगन डायट पर भरोसा करते हैं। ऐसे में यहां पर फल-सब्जियां, सलाद खूब खाया जाता है। आपको यहां पर भी वेज फूड मिल जायेगा।
इजरायल
नेपाल
भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी भारतीयों की तरह दाल-चावल खाना पसंद किया जाता है। यहां पर आपको आसानी से इंडियन या वेज फूड मिलेगा।
जर्मनी
जर्मनी में लोग पढ़ने और घूमने जाते हैं। जर्मनी भी वेज फ्रेंडली जगह है। यहां पर आपको भारतीय रेस्टोरेंट भी मिलेंगे और फल-सब्जियों वाले सलाद भी।
जापान
जापान वैसे तो सीफूड के लिए फेमस है लेकिन वहां लोग वीगन डायट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में जापान में भी आप आसानी से वेज थाली खा सकते हैं।
श्रीलंका
श्रीलंका में वेज और नॉनवेज दोनों ही अच्छा मिलता है। यहां पर नारियल तेल में चीजें बनाकर परोसी जाती है। यहां पर कई वेज रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं।
