By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 15, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

पाकिस्तान की 8 सबसे सुंदर हसीनाएं

पाकिस्तान की कई एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने अपनी सादगी, खूबसूरती और अभिनय से लोगों को दीवाना बना रखा है।

पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस

Instagram: mawrahocane

चलिए आपको पाक की इन हसीनाओं से मिलवाते हैं। आपने कभी न कभी इन्हें पर्दे पर जरूर देखा होगा।

कौन हैं ये हसीनाएं

Instagram: sajalaly

हानिया आमिर टीवी शोज से लेकर फिल्मों तक अपनी पहचान बना चुकी है। उनकी क्यूट स्माइल पर लोग फिदा रहते हैं।

हानिया आमिर

Instagram: haniaaamir

एक्ट्रेस माहिरा खान ने भारतीय फिल्म में काम किया है। माहिरा की खूबसूरती भी लोगों को खूब भाती है।

माहिरा खान

Instagram: mahirakhan

पाकिस्तान की सुंदर हसीनाओं की लिस्ट में आयजा खान का नाम भी शुमार है। आयजा काफी स्टनिंग एक्ट्रेसेस में से एक हैं।

आयजा खान

Instagram: ayezakhan

माया अली

पाक एक्ट्रेस माया अली अपने यंग लुक्स और एक्टिंग के दम पर छाई रहती हैं। माया को सिर्फ पाक ही नहीं भारत में भी लोग पसंद करते हैं।

Instagram: mayaali

इकरा अजीज

सुनो चन्दा की एक्ट्रेस इकरा अजीज को खूब प्यार इसी सीरियल से मिला। अब फैंस उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहते हैं।

Instagram: iqraazziz

सबा कमर

Instagram: sabaqamar

पाक एक्ट्रेस सबा कमर भारतीय फिल्म हिंदी मीडियम में काम कर चुकी हैं। सबा के चाहने वालों की कमी नहीं है।

सजल अली

Instagram: sajalaly

अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए फेमस सजल अली की फॉलोइंग भी कम नहीं है। उनकी खूबसूरती पर लोग फिदा रहते हैं।

मावरा होकैन

सनम तेरी कसम फेम एक्ट्रेस मावरा होकैन अपने लुक्स और स्टाइल के लिए काफी फेसम हैं। उनकी एक्टिंग भी लोग पसंद करते हैं।

Instagram: mawrahocane

