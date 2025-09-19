By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 19, 2025
Health
Health
क्रैनबेरी खाने के 8 गजब के फायदे
क्रैनबेरी, एक सुपरफूड जो विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होता है। इसे खाने के कई फायदे हैं।
क्रैनबेरी
यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) से बचाव में क्रैनबेरी का सेवन लाभकारी माना जाता है।
1
एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर, क्रैनबेरी शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाकर कैंसर से सुरक्षा प्रदान करती है।
2
दिल के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, क्रैनबेरी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करती है।
3
वजन प्रबंधन में सहायक, क्रैनबेरी में फाइबर होता है जो पाचन को बेहतर बनाता है और भूख को नियंत्रित करता है।
4
मसूड़ों की सेहत में सुधार, क्रैनबेरी के एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण दांतों की समस्याओं से बचाव करते हैं।
5
इम्यून सिस्टम को मजबूती, विटामिन C और E से समृद्ध क्रैनबेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है।
6
त्वचा की सुरक्षा में अद्वितीय, क्रैनबेरी के बायोएक्टिव कंपाउंड्स त्वचा को युवा और स्वस्थ रखते हैं।
7
शुगर लेवल को संतुलित करने में सहायक, क्रैनबेरी मधुमेह रोगियों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है।
8
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
