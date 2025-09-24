By Shubhangi Gupta
रोजाना नीम का पानी पीने के 8 बड़े फायदे
नीम का पानी एक प्राकृतिक औषधि है जिसका उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए किया जाता है।
नीम का पानी
Photo: Adobe Stock
पाचन तंत्र में सुधार: नीम का पानी पेट की सफाई करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है।
1
रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि: नियमित रूप से नीम का पानी पीने से इम्युनिटी मजबूत होती है।
2
Photo: Adobe Stock
डेंगू और मलेरिया से बचाव: नीम में मौजूद तत्व मच्छर जनित रोगों से रक्षा करते हैं।
3
मधुमेह नियंत्रण: नीम का पानी ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में सहायक होता है।
4
त्वचा के लिए वरदान: नीम का पानी पीने से मुंहासे और त्वचा संबंधी समस्याएं कम होती हैं।
5
मौखिक स्वास्थ्य में सुधार: नीम के पानी से कुल्ला करने पर मसूड़ों और दांतों की समस्याएं कम होती हैं।
6
बालों के लिए लाभकारी: नीम का पानी बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और रूसी को दूर करता है।
7
वजन नियंत्रण में सहायक: नीम का पानी पीने से शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम होती है।
8
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
