धनतेरस पर मां के लिए खरीदें सोने की चूड़ियां, 8 डिजाइंस
धनतेरस का त्योहार जल्द ही आ रहा है। ऐसे में लोग सोना खरीदना शुभ मानते हैं। आप भी त्योहार पर मां के लिए सोने की चूड़ियां खरीद सकते हैं।
धनतेरस
चलिए आपको सोने की चूड़ियों की खास डिजाइंस दिखाते हैं, जो आप अपनी मां के लिए ले सकते हैं।
लेटेस्ट डिजाइंस
डेली वियर के लिए लीफ वाली डिजाइन आप मां के लिए ले सकते हैं। ये चूड़ियां पहनने पर आरामदायक भी होंगी।
लीफ डिजाइन
उभरी हुई नक्काशी डिजाइन वाली चूड़ियां भी हाथों की शोभा बढ़ा देंगी। इस तरह की चूड़ियां खरीदें।
नक्काशी डिजाइन
हैवी डिजाइन में जालीदार चूड़ियां भी ले सकती हैं। इस तरह की चूड़ियां महिलाएं पहनना पसंद करती हैं।
जालीदार चूड़ियां
ठोस डिजाइन
गोल्ड चूड़ियों में ठोस डिजाइन पसंद कर रहे हैं, तो इस तरह की चूड़ियां लें। ये सुंदर लगेंगी।
फैंसी स्टाइल
गोल्ड चूड़ियों में फैंसी स्टाइल वाली बैंगल्स भी अच्छी लगेंगी। इस तरह की चूड़ियां स्टाइलिश लगेंगी।
पतली डिजाइन
गोल्ड बैंगल्स में पतली डिजाइन में भी आप सोने की चूड़ियां ले सकते हैं। इस तरह की चूड़ियां हाथों की शोभा बढ़ा देंगी।
ओल्ड स्टाइल
पुराने वाले स्टाइल में चूड़ियां पसंद हो तो इस तरह की डिजाइन लें। ये मां को काफी पसंद आएगी।
मोती डिजाइन
सोने वाली चूड़ियों में मोती वाली डिजाइन भी सुंदर लगेगी। इस तरह की डिजाइन भी मां के लिए ले सकते हैं।
