By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 17, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Travel

वैष्णो देवी मंदिर से जुड़े 8 रोचक तथ्य

मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए लोग वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में भी लोग यहां जाते हैं।

वैष्णो देवी मंदिर

लेकिन क्या आप वैष्णो देवी मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। चलिए आपको बताते हैं।

रोचक तथ्य

भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न मां वैष्णो का एक नाम त्रिकूटा देवी भी है। उनका निवास स्थान त्रिकुटा श्रृंखला में एक गुफा में है।

देवी त्रिकूटा

माता के दर्शन करने के लिए पहले गुफा पार करके जाना होता था। बढ़ती भीड़ की वजह से अब कृत्रिम रास्ता बनाया गया है।

गुफा का सफर

यहां पर माता जी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि तीन पिंडियां रखी हुई हैं। जिन्हें मां काली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का रूप कहा जाता है।

तीन पिंडियां

चबूतरे पर माता

वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए बनी गुफा के अंदर एक चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर ही माता जी विराजमान है।

भैरों का शरीर

मंदिर के लिए बनी प्राचीन गुफा के दरवाजे पर भैरों का शरीर मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि माता जी ने यही पर उसका वध किया था।

मां गंगा

वैष्णो देवी मंदिर को पवित्र इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहां से गंगा जी भी बहती है। गंगा जल से पवित्र लोग लोग माता के दर्शन पाते हैं।

गर्भजून गुफा

यहां पर एक अन्य गुफा भी है, जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है माता 9 महीने तक वहां रही थी, जैसे गर्भवती महिला रहती है।

भोग-प्रसाद

वैष्णो देवी मंदिर में माता को रोजाना दूध-गंगा जल से नहलाकर भोग लगाया जाता है। फिर वही प्रसाद भक्तों को दिया जाता है।

भारत के टॉप 8 महानगरों की यात्रा!

 Click Here