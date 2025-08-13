By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 13, 2025
गंगा के किनारे बसे हैं भारत के ये शहर
भारत दुनिया का खूबसूरत देश हैं, जहां कई सुंदर शहर बसे हुए हैं। कुछ शहर अपनी आधुनिकता और कला के लिए जाने जाते हैं।
भारत
भारत में कई ऐसे शहर हैं, जो अपनी ऐतिहासिकता के लिए फेमस हैं। साथ ही ये शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं।
ऐतिहासिक शहर
उत्तर प्रदेश का खूबसूरत शहर बनारस भारत का पहला शहर माना जाता है। ये गंगा के किनारे बसा है और सुंदर भी है।
बनारस
इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। ये शहर भी गंगा नदी के किनारे हैं। यहां लोग संगम नहाने जाते हैं।
प्रयागराज
हरिद्वार
उत्तराखंड का शहर हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार की गंगा नदी में नहाने से पुण्य मिलता है, ऐसा कहा जाता है।
कानपुर
उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर भी अपने चमड़े और गंगा बैराज के लिए फेमस है। गंगा नदी के किनारे ही कानपुर बसा हुआ है।
ऋषिकेश
हरिद्वार से कुछ ही दूरी पर ऋषिकेश बसा हुआ है। उत्तराखंड का ये शहर भी गंगा नदी के किनारे बसा है।
कोलकाता
पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर भी गंगा नदी के किनारे है। यहां पर नदी को पार करते हुए कई बड़े पुल बने हुए हैं।
मुर्शिदाबाद
पश्चिम बंगाल का शहर मुर्शिदाबाद भी गंगा के किनारे पड़ता है। इस शहर को पहले बंगाल के नबावों का शहर माना जाता है।
पटना
बिहार का पटना शहर भी गंगा के किनारे बसा हुआ है। पटना अपनी कला, संस्कृति के लिए जाना जाता है।
