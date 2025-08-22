By Shubhangi Gupta
घर पर मजा: कपल्स के लिए 8 मजेदार एक्टिविटीज
साथ में कुकिंग: अपने पार्टनर के साथ मिलकर खाना बनाएं और प्यार बढ़ाएं।
होम मूवी नाइट: अपनी पसंदीदा फिल्में चुनें और साथ में कंबल में लिपटकर देखें।
गेम नाइट: बोर्ड गेम्स या कार्ड गेम्स खेलकर मजेदार और रोमांटिक समय बिताएं।
स्पा डे एट होम: एक-दूसरे को मसाज देकर और रिलैक्स करके खास पलों का आनंद लें।
बालकनी डेट: घर की बालकनी को सजाएं और तारों के नीचे रोमांटिक डिनर करें।
योगा और फिटनेस चैलेंज - स्वास्थ्य के लिए साथ में व्यायाम करें।
आर्ट एंड क्राफ्ट - साथ में कुछ नया और रचनात्मक बनाएं। पेंटिंग और स्कैचिेंग कर सकते हैं।
फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन - एक दूसरे की तस्वीरें खींचकर प्रतियोगिता करें।
