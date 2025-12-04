By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Dec 04, 2025
क्या आप भी गलत समय पर खा रहे हैं ये 8 चीजें?
खाने का समय आपके मेटाबोलिज्म और पाचन पर असर डालता है इसलिए सही समय पर सही आहार लेना महत्वपूर्ण है।
खाने का समय
दही: रात में दही खाने से बचें, यह पाचन क्रिया को धीमा कर सकता है।
सेब: सुबह के समय सेब खाना अधिक लाभदायक होता है, रात में नहीं।
केला: रात में केला खाने से खांसी और सर्दी की समस्या हो सकती है।
चावल: रात के समय चावल खाने से वजन बढ़ सकता है, दोपहर में उचित।
चाय या कॉफी: देर रात पीने से नींद में खलल पड़ सकता है।
चॉकलेट: रात में चॉकलेट खाने से अनिद्रा और वजन बढ़ने का खतरा।
फास्ट फूड: देर रात का फास्ट फूड सेवन पाचन समस्याओं का कारण बनता है।
नारंगी: खाली पेट नारंगी खाने से एसिडिटी हो सकती है, भोजन के बाद बेहतर।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
