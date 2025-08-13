By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
दांत दर्द से राहत के लिए 8 घरेलू नुस्खे!
दांत दर्द कई कारणों से हो सकता है जैसे कैविटी, संक्रमण या दांत टूटना। इससे राहत पाने के लिए घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं।
दांत दर्द से राहत
Photo: Adobe Stock
लौंग का तेल दांत दर्द में तुरंत राहत देता है, दर्द वाले स्थान पर लगाएं और हल्के हाथ से मसाज करें।
1
नमक के पानी से कुल्ला करने से दांतों की सूजन और दर्द में आराम मिलता है।
2
ठंडा पानी की बोतल या बर्फ को दर्द वाले जगह पर रखने से सूजन कम होती है।
3
Photo: Adobe Stock
हल्दी पेस्ट एंटी-इन्फ्लेमेटरी होता है, दांत पर लगाने से दर्द में राहत मिलती है।
4
लहसुन की कली को चबाने से दांतों के दर्द और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद मिलती है।
5
पुदीने की पत्तियों का रस दांत दर्द में ठंडक और राहत प्रदान करता है।
6
चाय की थैली को गर्म पानी में भिगोकर दांत पर रखने से दर्द में कमी आती है।
7
गुड़हल के पत्तों का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से दांतों का दर्द कम होता है।
8
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है।
दांत दर्द रोकने के लिए नियमित दंत चिकित्सा और सही ओरल हाइजीन जरूरी है।
नोट
करी पत्ते के टॉप 7 स्वास्थ्य लाभ
Click Here