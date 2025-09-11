By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 11, 2025

 Health

उड़द छिलका दाल के टॉप 8 फायदे!

उड़द छिलका दाल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जो मांसपेशियों के निर्माण में सहायक है, इसे खाने के और भी कई फायदे हैं।

उड़द छिलका दाल

इसमें फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होता है जो पाचन क्रिया को सुधारता है और कब्ज से राहत देता है।

1

उड़द छिलका दाल में आयरन की उपस्थिति रक्त संचार को बेहतर बनाती है और एनीमिया से बचाव करती है।

2

इस दाल में पोटैशियम होता है जो हृदय की सेहत के लिए लाभकारी है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है।

3

उड़द छिलका दाल में मौजूद मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है और तनाव को कम करता है।

4

इसके नियमित सेवन से बालों और त्वचा की सेहत में सुधार होता है क्योंकि यह जिंक और बायोटिन से भरपूर होती है।

5

Photo: Adobe Stock

उड़द छिलका दाल कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है।

6

Photo: Adobe Stock

उड़द छिलका दाल में विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है जो ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और थकान को दूर करता है।

7

Photo: Adobe Stock

इस दाल का सेवन मधुमेह रोगियों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित रखता है।

8

Photo: Adobe Stock

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

नोट

