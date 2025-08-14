By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 14, 2025
कच्चा केला खाने के 8 कमाल के फायदे
कच्चे केले में विटामिन C, विटामिन B6 और फाइबर समेत कई पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए जरूरी और अच्छे हैं।
कच्चा केला
Photo: Adobe Stock
पाचन में सुधार: कच्चे केले में रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है।
1
Photo: Adobe Stock
वजन नियंत्रण: कम कैलोरी और अधिक फाइबर होने से भूख कम लगती है, वजन घटाने में मदद करता है।
2
ब्लड शुगर नियंत्रण: कच्चे केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो शुगर लेवल को स्थिर रखता है।
3
Photo: Adobe Stock
हृदय स्वास्थ्य: पोटेशियम से भरपूर होने के कारण यह दिल की सेहत के लिए लाभकारी है।
4
किडनी स्वास्थ्य: कच्चे केले में पोटेशियम होता है जो किडनी के फंक्शन को बेहतर बनाता है।
5
इम्यूनिटी बूस्टर: विटामिन C और B6 की उपस्थिति से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है।
6
आंतों की सेहत: कच्चे केले में फाइबर होता है जो आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।
7
एनीमिया से बचाव: आयरन और फोलेट की मात्रा से एनीमिया की रोकथाम में सहायक।
8
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
