By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 05, 2025

 Health

रोजाना एक लौंग चबाने के 8 फायदे! 

लौंग, एक औषधीय मसाला, जो खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य वर्धक भी है। रोजाना एक लौंग चबाने के कई फायदे हैं।

लौंग के फायदे

दांत दर्द में राहत: रोजाना एक लौंग चबाने से मुंह की दुर्गंध, दांतों के दर्द और मसूड़ों की सूजन में राहत मिलती है।

पाचन क्रिया में सुधार: लौंग पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करती है, अपच और पेट फूलना कम करती है।

मधुमेह नियंत्रण: लौंग इंसुलिन की तरह काम कर सकती है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है।

प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूती: लौंग में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं।

त्वचा की सुरक्षा: लौंग के एंटीबैक्टीरियल गुण मुंहासे और त्वचा संक्रमण से बचाव करते हैं।

तनाव कम करने में सहायक: लौंग की सुगंध मानसिक तनाव और थकान को कम करती है।

वजन प्रबंधन में सहायक: लौंग मेटाबोलिज्म को बढ़ावा देती है जिससे वजन नियंत्रण में मदद मिलती है।

सर्दी-खांसी में फायदेमंद: लौंग की चाय गले की खराश और खांसी में आराम देती है, चाय में एक लौंग डाल लें।

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित हैकिसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें

नोट

