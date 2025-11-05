By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 05, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
रोजाना एक लौंग चबाने के 8 फायदे!
लौंग, एक औषधीय मसाला, जो खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य वर्धक भी है। रोजाना एक लौंग चबाने के कई फायदे हैं।
लौंग के फायदे
दांत दर्द में राहत: रोजाना एक लौंग चबाने से मुंह की दुर्गंध, दांतों के दर्द और मसूड़ों की सूजन में राहत मिलती है।
1
पाचन क्रिया में सुधार: लौंग पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करती है, अपच और पेट फूलना कम करती है।
2
मधुमेह नियंत्रण: लौंग इंसुलिन की तरह काम कर सकती है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है।
3
प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूती: लौंग में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं।
4
त्वचा की सुरक्षा: लौंग के एंटीबैक्टीरियल गुण मुंहासे और त्वचा संक्रमण से बचाव करते हैं।
5
तनाव कम करने में सहायक: लौंग की सुगंध मानसिक तनाव और थकान को कम करती है।
6
वजन प्रबंधन में सहायक: लौंग मेटाबोलिज्म को बढ़ावा देती है जिससे वजन नियंत्रण में मदद मिलती है।
7
सर्दी-खांसी में फायदेमंद: लौंग की चाय गले की खराश और खांसी में आराम देती है, चाय में एक लौंग डाल लें।
8
यह
खबर
सामान्य
जानकारियों
पर
आधारित
है
।
किसी
भी
तरह
की
विशेष
जानकारी
के
लिए
डॉक्टर
से
उचित
सलाह
लें
।
नोट
सेहत का खाना: शलजम खाने के अद्भुत फायदे
Click Here