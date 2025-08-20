By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
सेहत की बात: खुबानी खाने के 8 फायदे
खुबानी एक पौष्टिक फल है जो विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होता है।
खुबानी के फायदे
Photo: Adobe Stock
खुबानी में विटामिन A और C की प्रचुरता से आंखों और त्वचा की सेहत में सुधार होता है।
1
Photo: Adobe Stock
खुबानी में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो शरीर को मुक्त कणों से बचाते हैं।
2
Photo: Adobe Stock
फाइबर से भरपूर खुबानी पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और कब्ज से राहत देती है।
3
Photo: Adobe Stock
खुबानी के सेवन से हृदय रोगों का जोखिम कम होता है धमनियों को स्वस्थ रखता है।
4
खुबानी में पोटेशियम होता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय को स्वस्थ रखता है।
5
खुबानी का तेल त्वचा के लिए उत्तम होता है, यह मॉइस्चराइजिंग गुणों से भरपूर होता है।
6
सूखी खुबानी में लौह तत्व अधिक होता है जो एनीमिया से लड़ने में सहायक है।
7
नियमित खुबानी का सेवन वजन प्रबंधन में मदद करता है, कैलोरी कम होती है।
8
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
जलने पर तुरंत राहत के असरदार उपाय
Click Here