By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 20, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

सेहत की बात: खुबानी खाने के 8 फायदे

खुबानी एक पौष्टिक फल है जो विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होता है।

खुबानी के फायदे

Photo: Adobe Stock

खुबानी में विटामिन A और C की प्रचुरता से आंखों और त्वचा की सेहत में सुधार होता है।

1

Photo: Adobe Stock

खुबानी में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो शरीर को मुक्त कणों से बचाते हैं।

2

Photo: Adobe Stock

फाइबर से भरपूर खुबानी पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और कब्ज से राहत देती है।

3

Photo: Adobe Stock

खुबानी के सेवन से हृदय रोगों का जोखिम कम होता है धमनियों को स्वस्थ रखता है।

4

खुबानी में पोटेशियम होता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय को स्वस्थ रखता है।

5

खुबानी का तेल त्वचा के लिए उत्तम होता है, यह मॉइस्चराइजिंग गुणों से भरपूर होता है।

6

सूखी खुबानी में लौह तत्व अधिक होता है जो एनीमिया से लड़ने में सहायक है।

7

नियमित खुबानी का सेवन वजन प्रबंधन में मदद करता है, कैलोरी कम होती है।

8

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

नोट

जलने पर तुरंत राहत के असरदार उपाय

 Click Here