79वां स्वतंत्रता दिवस: लाल किले की प्राचीर से PM मोदी के संबोधन की 10 प्रमुख बातें
देश आज अपना 79वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कौन सी बड़ी बातें कही हैं, आइए आपको बताते हैं।
79वां स्वतंत्रता दिवस
Pic Credit: Social Media
भारत के संविधान को मार्गदर्शक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि- पिछले 75 वर्षों से भारत का संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है, जिसने लोकतंत्र और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने में हमारी दिशा तय की है।
संविधान को बताया मार्गदर्शक
Pic Credit: Social Media
प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों से पीएम मोदी ने संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा- पिछले कुछ दिनों से प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बादल फटना और ना जाने कितनी आपदाएं हम झेल रहे हैं। पीड़ितों के साथ हमारी संवेदना है।
प्राकृतिक आपदाओं पर कही ये बात
Pic Credit: Social Media
प्रधानमंत्री ने इस स्वतंत्रता दिवस को 140 करोड़ देशवासियों के संकल्पों का उत्सव बताया। उन्होंने कहा- यह स्वतंत्रता का महान उत्सव 140 करोड़ संकल्पों का उत्सव है। यह हमें हमारी सामूहिक उपलब्धियों पर गर्व और देशभक्ति का एहसास कराता है।
देशवासियों के संकल्पों का उत्सव है स्वतंत्रता दिवस
Pic Credit: Social Media
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा- प्रकृति हम सभी की परीक्षा ले रही है। मैं सभी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी एकजुटता और सहयोग की भावना व्यक्त करता हूं।
आपदाओं से पीड़ित लोगों से व्यक्त की सहयोग की भावना
Pic Credit: Social Media
पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए देशवासियों से कहा कि- भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। देशवासियों को पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एकतरफा है। भारत की नदियों से निकलता पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है।
खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे
Pic Credit: Social Media
प्रधानमंत्री ने सेना की तारीफ करते हुए कहा कि- ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई से उसकी रणनीति और मनोबल को प्रभावित किया।
सेना के साहस को किया सलाम
Pic Credit: Social Media
पीएम मोदी ने कहा, हम सेमीकंडक्टर पर मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। इस साल के अंत तक भारत में लोगों द्वारा निर्मित मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बाजार में आ जाएंगे।
मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बाजार में आएंगे
Pic Credit: Social Media
प्रधानमंत्री ने पूरी स्पष्टता के साथ दुनिया को संदेश दिया कि भारत परमाणु धमकियों और ब्लैकमेलिंग ने नहीं डरेगा। उन्होंने कहा- भारत ने तय किया है कि अब परमाणु धमकियों को सहन नहीं करेगा और किसी भी ब्लैकमेल में नहीं आएगा। हमारी सेना समय और अवसर पर उचित कार्रवाई करेगी।
परमाणु धमकियों और ब्लैकमेलिंग ने नहीं डरेगा भारत
Pic Credit: Social Media
प्रधानमंत्री ने कहा- मैं हमारे वीर सैनिकों को सलाम करता हूं जिन्होंने आतंकियों को उनकी कल्पना से परे सजा दी।
आतंकियों को उनकी कल्पना से परे सजा दी
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय सशस्त्र बलों को पूरी स्वतंत्रता दी गई थी।
सशस्त्र बलों को थी पूरी स्वतंत्रता
Pic Credit: Social Media
