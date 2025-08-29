By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 29, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

73 साल का कोच, 24 साल की उसकी प्रेमिका, देखिए 10 रोमांटिक तस्वीरें

कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती। प्यार सरहद, उम्र आदि के बंधन से परे होता है।

प्यार 

Pic Credit: Social Media

अब एक ऐसी ही प्रेम कहानी सामने आई है।

प्रेम कहानी

Pic Credit: Social Media

यह प्रेम कहानी एक प्रसिद्ध अमेरिकी फुटबॉल कोच और 24 साल की युवती की है।

24 वर्षीय युवती से बुजुर्ग कोच को प्रेम

Pic Credit: Social Media

अपने से 49 साल छोटी खूबसूरत युवती को यह अमेरिकी कोच डेट कर रहा है।

49 साल छोटी लड़की से प्यार

Pic Credit: Social Media

इस कोच का नाम बिल बेलिचिक है।

बिल बेलिचिक

Pic Credit: Social Media

वे इस समय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं।

पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा

Pic Credit: Social Media

इस अमेरिकी फुटबॉल कोच की 24 वर्षीय पूर्व चीयरलीडर जॉर्डन हडसन से प्रेम कहानी सुर्खियों में है।

लव स्टोरी

Pic Credit: Social Media

हडसन के सोशल मीडिया पर कोच के साथ कई तस्वीरें हैं। 

साथ में तस्वीरें

Pic Credit: Social Media

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों एक-दूसरे को 2021 से डेट कर रहे हैं।

2021 से कर रहे हैं डेट

Pic Credit: Social Media

ODI में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए ये 5 बल्लेबाज

 Click Here