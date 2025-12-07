By Vimlesh Kumar Bhurtiya
December 07, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ODI में सर्वाधिक शतक लगाने वाले 7 विकेटकीपर बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज कुमार संगाकारा और क्विंटन डिकॉक हैं।

क्विंटन डिकॉक और कुमार संगाकारा

Pic Credit: Social Media

इन दोनों बल्लेबाजों ने वनडे क्रिकेट में कुल 23 शतक लगाए हैं और संयुक्त रूप से टॉप पर बने हुए हैं। 

23 शतक

Pic Credit: Social Media

बता दें कि डिकॉक ने हाल ही में संगाकारा की बराबरी की है।

भारत के खिलाफ शतक से की बराबरी

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में दूसरे स्थान पर शाई होप का नाम है।

शाई होप

Pic Credit: Social Media

होप ने वनडे क्रिकेट में अपने करियर में कुल 19 शतक लगाए हैं।

19 शतक

Pic Credit: Social Media

16 वनडे शतकों के साथ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

एडम गिलक्रिस्ट के 16 शतक

Pic Credit: Social Media

जोस बटलर ने वनडे क्रिकेट में कुल 11 शतक लगाए हैं और सर्वाधिक शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर हैं।

बटलर के 11 शतक

Pic Credit: Social Media

वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर दो खिलाड़ियों का नाम है।

पांचवे स्थान पर दो नाम 

Pic Credit: Social Media

इस लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज एबी डिविलियर्स और भारत के महेंद्र सिंह धोनी हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने वनडे में 10 शतक लगाए हैं।

धोनी और डिविलियर्स

Pic Credit: Social Media

