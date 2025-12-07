By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 07, 2025
ODI में सर्वाधिक शतक लगाने वाले 7 विकेटकीपर बल्लेबाज
वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज कुमार संगाकारा और क्विंटन डिकॉक हैं।
क्विंटन डिकॉक और कुमार संगाकारा
इन दोनों बल्लेबाजों ने वनडे क्रिकेट में कुल 23 शतक लगाए हैं और संयुक्त रूप से टॉप पर बने हुए हैं।
23 शतक
बता दें कि डिकॉक ने हाल ही में संगाकारा की बराबरी की है।
भारत के खिलाफ शतक से की बराबरी
लिस्ट में दूसरे स्थान पर शाई होप का नाम है।
शाई होप
होप ने वनडे क्रिकेट में अपने करियर में कुल 19 शतक लगाए हैं।
19 शतक
16 वनडे शतकों के साथ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
एडम गिलक्रिस्ट के 16 शतक
जोस बटलर ने वनडे क्रिकेट में कुल 11 शतक लगाए हैं और सर्वाधिक शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर हैं।
बटलर के 11 शतक
वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर दो खिलाड़ियों का नाम है।
पांचवे स्थान पर दो नाम
इस लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज एबी डिविलियर्स और भारत के महेंद्र सिंह धोनी हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने वनडे में 10 शतक लगाए हैं।
धोनी और डिविलियर्स
