By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED August 30, 2025
LIVE HINDUSTAN Lifestyle
7 तरीकों से जानें आपकी गर्लफ्रेंड आपको चीट कर रही है या नहीं?
मौजूदा समय में प्यार, ब्रेकअप, चीटिंग कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत सामान्य हो गए हैं। ज्यादातर युवा इन फेजेस से गुजरते हैं।
ब्रेकअप और चीटिंग
अगर आपको भी लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको चीट कर रही है तो आप कुछ तरीकों से इसका पता लगा सकते हैं।
इन तरीकों से लगाएं ब्रेकअप का पता
अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे अचानक घंटों या कई दिनों तक दूर रहना चाहती है और मिलने या बात करने में झिझकती है, तो यह एक बड़ा संकेत हो सकता है। अगर वह आपके फोन कॉल्स और मैसेज का जवाब समय पर नहीं देती है, तो समझ जाइए कि वह आपसे दूर जाने की तैयारी कर रही है।
अचानक से 'स्पेस' की डिमांड
किसी भी रिश्ते में थोड़ा-बहुत 'स्पेस' जरूरी होता है। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड वीकेंड पर भी आपसे ना मिलने का बहाना बनाए या दोस्तों को ज्यादा प्राथमिकता दे, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है।
जरूरत से ज्यादा 'स्पेस'
अगर अचानक से आपकी गर्लफ्रेंड का अपने फोन के प्रति लगाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वह वॉशरूम में भी फोन का इस्तेमाल करने लगी है, तो यह शक करने की एक वजह हो सकती है।
फोन की लत
कई लड़कियां रिश्ते में आने के बाद मेकअप कम कर देती हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि अब तो उन्हें उनका प्यार मिल गया है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन अब वह अचानक से बहुत ज्यादा मेकअप और सजने-संवरने पर ध्यान देने लगी है, तो आप उससे इस बारे में बात कर सकते हैं।
पहले से ज्यादा सजने-संवरने पर ध्यान
क्या आपके रिश्ते की शुरुआत में उसे पब्लिक में साथ में आइसक्रीम खाना या एक ही प्लेट में खाना बहुत पसंद था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं करती? अगर हां, तो यह भी एक संकेत हो सकता है।
पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन से दूरी
अगर वह अपने दोस्तों या करीबियों से आपको मिलवाने में शर्मिंदगी महसूस करती है या आपको उनसे दूर रखना चाहती है, तो यह बताता है कि आपका रिश्ता आपकी सोच से पहले ही खत्म हो चुका है और आप चीटिंग का शिकार हो सकते हैं।
दोस्तों से मिलाने में झिझक
अगर आप पर आपकी गर्लफ्रेंड का बिना की स्वास्थ्य कारण के भी आकर्षण कम हो रहा है और फिजिकल इंटिमेसी में कमी आ रही है तो एक बार रिश्ते को ठीक से देखने और पार्टनर से बात करने की जरूरत है।
फिजिकल इंटिमेसी में कमी
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन किश देश में होता है?