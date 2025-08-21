By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Food

बारिश के मौसम में ये सब्जियां न खाएं

बारिश का मौसम अच्छा होता है लेकिन इसमें काफी गंदगी, इंफेक्शन, बीमारी का डर रहता है। ऐसे में खान-पान भी सही रखना जरूरी है।

बारिश का मौसम

बरसात में भी बाजार में हरी सब्जियां खूब मिलती है। लोग इन्हें हेल्दी समझते हुए खरीद लेते हैं और खा भी लेते हैं।

हरी सब्जियां

क्या आप जानते हैं बरसात के सीजन में कुछ सब्जियों से दूरी बनानी चाहिए, भले ही वो काफी पौष्टिक हो। चलिए बताते हैं कौन सी सब्जियां नहीं खानी है।

नुकसानदायक

बरसात में हरी पत्तेदार सब्जियों को बिल्कुल न खाएं। इसमें छोटे हरे कीड़े होते हैं, जो दिखते नहीं है।

पालक

गोभी

ज्यादातर लोग गोभी बरसात में भी खरीद लेते हैं। बारिश के मौसम में गोभी नहीं खानी चाहिए। इसमें कई ऐसे कीड़े होते हैं, जो दिखते नहीं।

मशरूम

मशरूम नमी वाली जगह पर होता है और इसमें कई छोटे कीड़े होते हैं। इसे खाने से आपको फूड प्वाइजनिंग हो सकती है।

हरे आलू

बारिश के मौसम में हरे आलू बाजार से न खरीदें और घर पर रखे आलू भी हरे हो गए हो तो न खाएं। अंकुरित आलू खाना अच्छा नहीं होता।

बैंगन

मानसून सीजन में बैंगन के अंदर काफी कीड़े होते हैं, जो बीज के कारण नहीं दिखते। इसलिए लोग इसे नहीं खाते हैं।

ब्रोकली

ब्रोकली काफी फायदेमंद होती है लेकिन बरसात में न खाएं। गोभी की तरह ही इसमें हरे रंग के कीड़े होते हैं।

भिंडी

भिंडी भी बरसात के मौसम में खाने से थोड़ा बचें। भिंडी में कीड़े होते हैं और ये चिपचिपी भी लगती है।

